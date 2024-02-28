Esra Ezmeci duyduklarına inanamadı bir kez daha sordu! 'Patronum zam yapmadı, intikam için karısını....'

Hafta içi her gün Beyaz TV'de yayınlanan Esra Ezmeci İle Yeni Baştan programına gelen itiraflar herkesi şaşırtıyor. Programa bu defa 30 yaşındaki Oktay Bey'in anlattıkları damga vurdu.
CANLI YAYINDAKİ İTİRAF ŞOKE ETTİ
Oktay Bey 'Patronum maaşıma zam yapmadığı için ben de ona karşı bir tepki olarak bundan bu paramı almam lazım dedim ve şu şekilde bir yolla ilerledim. Eşini baştan çıkarma girişiminde bulundum' dedi.
Konuğun anlattıkları karşısında şoke olan Esra Ezmeci inanamadı ve konuktan olayı bir kez daha anlatmasını istedi.
Özel bir giyim mağazasında kasiyerlik yapan Oktay Bey 'Bir iki ay çalıştıktan sonra zam istemeye başladım. O da yapmayınca bu benim zoruma gitti. Zam yapacağını söyleyip yapmayınca ben de hırs yaptım. Eşini baştan çıkararak ona ders vermek istedim' diye konuştu.
Esra Ezmeci ise konuğuna evlilik konusunda ne düşündüğünü sordu. Oktay Bey 'Evlilik insanı değilim' diyerek yanıt verdi.
Patronunun eşinin kendisine aşık olduğunu söyleyen Oktay Bey 'Patronumum yapmadığı tüm zammı eşimden karşılıyordum. Bütün hesapları o ödüyordu. Bütün ihtiyaçlarımı karşılıyordu. Sıkıntı çektiğim zamanlarda da nakit yardımlarda da bulunuyordu. Son olarak eşinden boşanmak istediğini söyleyince boşanmasını istemedim.' dedi.