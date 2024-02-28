MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Esra Ezmeci duyduklarına inanamadı bir kez daha sordu! 'Patronum zam yapmadı, intikam için karısını....'

Esra Ezmeci duyduklarına inanamadı bir kez daha sordu! 'Patronum zam yapmadı, intikam için karısını....'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
28.02.2024 07:50
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci'nin Beyaz TV'de yayınlanan 'Yeni Baştan' programının itiraf köşesinde yine şaşırtan bir itiraf geldi. Programa katılan Oktay Bey 'Patronum maaşıma zam yapmadığı için ben de karısını baştan çıkardım' dedi. Esra Ezmeci duyduklarına inanamadı ve bir kez daha sordu...

Hafta içi her gün Beyaz TV'de yayınlanan Esra Ezmeci İle Yeni Baştan programına gelen itiraflar herkesi şaşırtıyor. Programa bu defa 30 yaşındaki Oktay Bey'in anlattıkları damga vurdu.

Youtube

CANLI YAYINDAKİ İTİRAF ŞOKE ETTİ

Oktay Bey 'Patronum maaşıma zam yapmadığı için ben de ona karşı bir tepki olarak bundan bu paramı almam lazım dedim ve şu şekilde bir yolla ilerledim. Eşini baştan çıkarma girişiminde bulundum' dedi.
Konuğun anlattıkları karşısında şoke olan Esra Ezmeci inanamadı ve konuktan olayı bir kez daha anlatmasını istedi.
Özel bir giyim mağazasında kasiyerlik yapan Oktay Bey 'Bir iki ay çalıştıktan sonra zam istemeye başladım. O da yapmayınca bu benim zoruma gitti. Zam yapacağını söyleyip yapmayınca ben de hırs yaptım. Eşini baştan çıkararak ona ders vermek istedim' diye konuştu.
Esra Ezmeci ise konuğuna evlilik konusunda ne düşündüğünü sordu. Oktay Bey 'Evlilik insanı değilim' diyerek yanıt verdi.
Patronunun eşinin kendisine aşık olduğunu söyleyen Oktay Bey 'Patronumum yapmadığı tüm zammı eşimden karşılıyordum. Bütün hesapları o ödüyordu. Bütün ihtiyaçlarımı karşılıyordu. Sıkıntı çektiğim zamanlarda da nakit yardımlarda da bulunuyordu. Son olarak eşinden boşanmak istediğini söyleyince boşanmasını istemedim.' dedi.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Esra Ezmeci Esra Ezmeci İle Yeni Baştan yaşında ele
En Çok Okunan Haberler
Yer: Denizli! Uzman çavuş 5 aracı yaktı, sebebi ise 'pes' dedirtti

Yer: Denizli! Uzman çavuş 5 aracı yaktı, sebebi ise 'pes' dedirtti

31 Mart akşamı için 'sürpriz olabilir' dedi, illeri tek tek saydı

31 Mart akşamı için 'sürpriz olabilir' dedi, illeri tek tek saydı

Fenerbahçe tribünleri Emre Belözoğlu'na tepki gösterdi

Fenerbahçe tribünleri Emre Belözoğlu'na tepki gösterdi

Canlı yayında tansiyon yükseldi! Şaban Sevinç sinirlerine hakim olamadı, küfür etti

Canlı yayında tansiyon yükseldi! Şaban Sevinç sinirlerine hakim olamadı, küfür etti

Kadın model Simurg Sarsılmaz Diyarbakır'da muhtar adayı oldu! Sosyal medyada yorum yağdı

Kadın model Simurg Sarsılmaz Diyarbakır'da muhtar adayı oldu! Sosyal medyada yorum yağdı

Hadise kendisinden 10 yaş küçük o isimle yakalandı! Görüntüler olay oldu

Hadise kendisinden 10 yaş küçük o isimle yakalandı! Görüntüler olay oldu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Tarzınızı yükseltecek parçalarda %50'ye varan indirim

Tarzınızı yükseltecek parçalarda %50'ye varan indirim

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Stilinizi bir üst seviyeye taşıyın! Columbia kapitone yelekte fırsat

Stilinizi bir üst seviyeye taşıyın! Columbia kapitone yelekte fırsat

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.