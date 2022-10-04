Esra Ezmeci'ye gelen itiraflar olay oldu: 'Babamın erkek sevgilisi var, annemle kocamın şehvetli mesajlarını yakaladım'

Sosyal medya hesabından gelen sorularla birlikte ünlendikten sonra televizyon programlarında da boy göstermeye başlayan Psikolog Esra Ezmeci'nin dün akşam başlattığı soru - cevap akımından sonra gelen yorumlar 'pes' dedirtti. Eşinin kendisine doğumlarda hiç çiçek almadığını fakat eltisine aldığını söyleyen kadın isyan etti.

SOSYAL MEDYA BU İSYANI KONUŞUYOR: 'BABAMIN ERKEK SEVGİLİSİ VAR'

Babasının bir erkek sevgilisi olduğunu dile getiren kadın, annesinin de durumdan haberdar olduğunu fakat ailesi duyacak, erkek kardeşleri üzülecek diye konuyu uzatmadığını söyledi.

Esra Ezmeci ise bu olaya şu şekilde yorum yaptı: "Bu şekilde bir evliliği sürdürmek anneniz için kolay değil. Başka bir neden ileri sürerek ayrılmayı öne sürebilir."

'EVLİ ERKEĞİN BANYOSUNA ANNESİ GİRİYOR' Kocası banyo yaparken annesinin sürekli duşa girdiğinden şikayet eden kadının isyanı da dikkat çekti. Esra Ezmeci, 'Evli bir erkeğin bu durumlarına artık eşi yardımcı olmalı. En doğrusu bu' dedi.

'EŞİM BANA HİÇ ÇİÇEK ALMADI ELTİME ALMIŞ' Esra Ezmeci'ye soru soran kişilerden biri eşinin doğumlarda kendisine asla çiçek almadığını fakat eltisi doğum yapınca çiçek götürdüğünü söylerken kırıldığını ifade ediyor.