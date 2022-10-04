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Esra Ezmeci'ye gelen itiraflar olay oldu: 'Babamın erkek sevgilisi var, annemle kocamın şehvetli mesajlarını yakaladım'

04.10.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kişisel Instagram hesabından gelen soruları cevaplayan Esra Ezmeci, yine gündem olmaya devam ediyor. Fox TV'deki programıyla tanınan psikolog Esra Ezmeci, dün akşam kendisine gelen soruları yanıtladı. Annesiyle kocasının şehvetli bir aşk yaşadığını ifade eden kadının isyanı sosyal medyada gündem oldu. Babasının erkek sevgilisi olduğunu söyleyen kişi de yardım istedi. İşte o ilginç sorular...

Sosyal medya hesabından gelen sorularla birlikte ünlendikten sonra televizyon programlarında da boy göstermeye başlayan Psikolog Esra Ezmeci'nin dün akşam başlattığı soru - cevap akımından sonra gelen yorumlar 'pes' dedirtti.

Eşinin kendisine doğumlarda hiç çiçek almadığını fakat eltisine aldığını söyleyen kadın isyan etti.

SOSYAL MEDYA BU İSYANI KONUŞUYOR: 'BABAMIN ERKEK SEVGİLİSİ VAR'

Babasının bir erkek sevgilisi olduğunu dile getiren kadın, annesinin de durumdan haberdar olduğunu fakat ailesi duyacak, erkek kardeşleri üzülecek diye konuyu uzatmadığını söyledi.
Esra Ezmeci ise bu olaya şu şekilde yorum yaptı: "Bu şekilde bir evliliği sürdürmek anneniz için kolay değil. Başka bir neden ileri sürerek ayrılmayı öne sürebilir."

'EVLİ ERKEĞİN BANYOSUNA ANNESİ GİRİYOR'

'EVLİ ERKEĞİN BANYOSUNA ANNESİ GİRİYOR'
Kocası banyo yaparken annesinin sürekli duşa girdiğinden şikayet eden kadının isyanı da dikkat çekti. Esra Ezmeci, 'Evli bir erkeğin bu durumlarına artık eşi yardımcı olmalı. En doğrusu bu' dedi.

'EŞİM BANA HİÇ ÇİÇEK ALMADI ELTİME ALMIŞ'

'EŞİM BANA HİÇ ÇİÇEK ALMADI ELTİME ALMIŞ'
Esra Ezmeci'ye soru soran kişilerden biri eşinin doğumlarda kendisine asla çiçek almadığını fakat eltisi doğum yapınca çiçek götürdüğünü söylerken kırıldığını ifade ediyor.
Esra Ezmeci'nin yorumu ise şu şekilde: 'Siz de çiçeğin sizi mutlu edeceğini ve doğumda almadığınızı söyleyebilirsiniz.'
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