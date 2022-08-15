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  4. Estetik cerrahi bağımlısı fenomen Martina Big, değişimiyle herkesi şoke etti! Ten rengini bile değiştirdi

Estetik cerrahi bağımlısı fenomen Martina Big, değişimiyle herkesi şoke etti! Ten rengini bile değiştirdi

15.08.2022 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Avrupa'nın en büyük göğüslerine" sahip olduğunu iddia eden sosyal medya fenomeni Martina Big, yıllar içinde geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka birine dönüştü. Beyaz bir bebek olarak dünyaya gelen Big, zaman içinde siyahi bir kadın dönüştü ve göğüslerinin her birini 20 bin cc’ye kadar büyüttürdü.

34 yaşındaki sosyal medya fenomeni Martina Big, yıllar içinde estetik prosedürlere bağımlı hale gelerek inanılmaz bir değişim süreci geçirdi. Estetik operasyonlarının zannedilenin aksine hayatına olumlu etkileri olduğunu dile getiren Big, “İnsanlar bunun çok tehlikeli olduğunu söylüyor ama ben hiçbir riskli durum görmedim. Aksine cinsel hayatım bir anda daha güzel bir hale geldi ve estetik ameliyatlara devam edeceğim” dedi.

AFRİKALI BARBIE BEBEĞE DÖNÜŞTÜ

Hosteslik yaptığı yıllarda büyük göğüslere sahip olmak isteyen ancak o senelerde çalıştığı havayolu şirketinin görüntüsünü fazl bulduğu için istifa ettiğini dile getiren Big, hayatını adeta estetik prosedürlerine adadı.
Göğüs estetiği ameliyatlarınının yanında 2012 yılında Big, bacakları, kalçaları ve belini daraltırılmak için bıçak altına yattı. Bu prosedürleri birkaç ay sonrasında ise burun estetiği, dudak dolgusu ve porselen kaplama işlemlerini devam ettirdi.
2018 yılında daha Afrikalı görünmek için adını Malaika Kubwa olarak değiştiren model, ten rengini koyulaştırmak için bronzlaşma enjeksiyonları aldı.
“Afrikalı Egzotik Barbie’’ bir süre önce kültürünü öğrenmek istediği Kenya’ya bir seyahat yaptı. Burada bir kilisede vaftiz edilerek kendisine Svahilicede ‘’büyük melek’’ anlamına gelen Malaika Kubwa adı verildi. Kenya’da sevgiyle karşılanan Martina şimdi geleneksel Afrika kıyafetleri giyiyor ve Svahilice öğreniyor.
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Anahtar Kelimeler:
estetik cerrahi
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