Estetik cerrahi bağımlısı fenomen Martina Big, değişimiyle herkesi şoke etti! Ten rengini bile değiştirdi

34 yaşındaki sosyal medya fenomeni Martina Big, yıllar içinde estetik prosedürlere bağımlı hale gelerek inanılmaz bir değişim süreci geçirdi. Estetik operasyonlarının zannedilenin aksine hayatına olumlu etkileri olduğunu dile getiren Big, “İnsanlar bunun çok tehlikeli olduğunu söylüyor ama ben hiçbir riskli durum görmedim. Aksine cinsel hayatım bir anda daha güzel bir hale geldi ve estetik ameliyatlara devam edeceğim” dedi.

AFRİKALI BARBIE BEBEĞE DÖNÜŞTÜ

Hosteslik yaptığı yıllarda büyük göğüslere sahip olmak isteyen ancak o senelerde çalıştığı havayolu şirketinin görüntüsünü fazl bulduğu için istifa ettiğini dile getiren Big, hayatını adeta estetik prosedürlerine adadı.

Göğüs estetiği ameliyatlarınının yanında 2012 yılında Big, bacakları, kalçaları ve belini daraltırılmak için bıçak altına yattı. Bu prosedürleri birkaç ay sonrasında ise burun estetiği, dudak dolgusu ve porselen kaplama işlemlerini devam ettirdi.

2018 yılında daha Afrikalı görünmek için adını Malaika Kubwa olarak değiştiren model, ten rengini koyulaştırmak için bronzlaşma enjeksiyonları aldı.