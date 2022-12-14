Estetik operasyonlar kabusu oldu! Yüzünün şekli tamamen bozuldu... “Yüzümü geri istiyorum”

Brezilya’da yaşayan sosyal medya fenomeni Mariana Michelini ismi açıklanmayan bir diş hekiminin Instagram’da reklamını yapması karşılığında ücretsiz olarak bir estetik işlem uygulattı. Ancak prosedür istediği gibi gitmeyen Michelini işlemden altı ay sonra yüzünün şişmeye başladığını ve derisinin renginin değişmeye başladığını fark etti. Yüzünü düzeltmek için tedavi gören Michelini, şimdi başarısız prosedür nedeniyle dişçisine dava açmaya hazırlanıyor.

“BANA VAAT EDİLEN BU DEĞİLDİ”

34 yaşındaki kadın yüz hatlarının değiştirilmesi için botoks işlemi ve hyaluronik asit kullanıldığını sandığını dile getirerek, “Muayene için gittiğim dermatolog polimetil metakrilat enjekte edildiğini buldu. Bana vaat edilen bu değildi. Başarısız prosedürünün görüntüsü ruh halim ve mali durumum üzerinde olumsuz etkiler yarattı. Manevi tazminat davası açacağım” dedi.