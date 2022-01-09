Estetikle bambaşka birine dönüşen Ayşegül Melisa Doğan çirkin yorumu affetmedi

İşte Benim Stilim yarışmasındaki kavgalarıyla adından sıkça söz ettiren Ayşegül Melisa Doğan yarışma sonrası estetikle bambaşka birine döndü. Ayşegül Melisa Doğan, "Yanaklarımda dolgu var, bişektomi yok. Dişlerim lamine... Çenede ve gıdıda dolgu var. Düzenli botoks yaptırıyorum. Kaş ve kirpik liftingi yaptırıyorum" itirafında bulundu.

Ayşegül Melisa Doğan, yaptırdığı estetik operasyonlar sonrası yeni hallerini sık sık paylaşıyor. Bir sosyal medya kullanıcısı, Doğan'ın estetikli ve estetiksiz fotoğraflarını yayınlayarak "Affedersin ama ş... dönmüşsün" sözleriyle hakaret içeren bir not düştü.

Bu sözleri gören yarışmacı, savcılığa başvurarak şahsın tespit edilip cezalandırılmasını istedi. Uzlaşma bürosuna gönderilen dosyada, Doğan uzlaşmak istemeyince savcılık, hakaret suçundan dava açtı.

"KÖTÜ NİYETİM YOKTU"

23 yaşındaki Ahmet K., sosyal medya Ayşegül Melisa Doğan'ı tanımadığını söyleyerek "Kötü bir niyetim yoktu. Ayşegül'ün önceki halini görüp yeni haline sitemimi o anki heyecanla yaptım. Yaptığımın hakaret olduğunu düşünmedim. Özür dilerim" dedi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, suçunu kabul eden Ahmet K. 65 gün para cezasına çarptırıldı.