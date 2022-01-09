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  4. Estetikle bambaşka birine dönüşen Ayşegül Melisa Doğan çirkin yorumu affetmedi

Estetikle bambaşka birine dönüşen Ayşegül Melisa Doğan çirkin yorumu affetmedi

09.01.2022 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayşegül Melisa Doğan estetikli haliyle tanınmaz hale gelmişti. İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Ayşegül Doğan estetikli haline yapılan kötü yorum sonrası suç duyurusunda bulundu. Uzlaşmayı kabul etmeyen ünlü yarışmacı yorumu yapan kişiye dava açtı.

İşte Benim Stilim yarışmasındaki kavgalarıyla adından sıkça söz ettiren Ayşegül Melisa Doğan yarışma sonrası estetikle bambaşka birine döndü. Ayşegül Melisa Doğan, "Yanaklarımda dolgu var, bişektomi yok. Dişlerim lamine... Çenede ve gıdıda dolgu var. Düzenli botoks yaptırıyorum. Kaş ve kirpik liftingi yaptırıyorum" itirafında bulundu.

Ayşegül Melisa Doğan, yaptırdığı estetik operasyonlar sonrası yeni hallerini sık sık paylaşıyor. Bir sosyal medya kullanıcısı, Doğan'ın estetikli ve estetiksiz fotoğraflarını yayınlayarak "Affedersin ama ş... dönmüşsün" sözleriyle hakaret içeren bir not düştü.

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Bu sözleri gören yarışmacı, savcılığa başvurarak şahsın tespit edilip cezalandırılmasını istedi. Uzlaşma bürosuna gönderilen dosyada, Doğan uzlaşmak istemeyince savcılık, hakaret suçundan dava açtı.

Ekran Alıntısı

"KÖTÜ NİYETİM YOKTU"

23 yaşındaki Ahmet K., sosyal medya Ayşegül Melisa Doğan'ı tanımadığını söyleyerek "Kötü bir niyetim yoktu. Ayşegül'ün önceki halini görüp yeni haline sitemimi o anki heyecanla yaptım. Yaptığımın hakaret olduğunu düşünmedim. Özür dilerim" dedi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, suçunu kabul eden Ahmet K. 65 gün para cezasına çarptırıldı.

ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Şükran Ovalı
Didem Soydan
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
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