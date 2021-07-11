SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. EURO 2020
  4. EURO 2020'nin en kötü 11'i açıklandı

EURO 2020'nin en kötü 11'i açıklandı

11.07.2021 19:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz gazetesi Daily Star, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın en kötü 11'ini belirledi. Turnuvaya grup aşamasında havlu atan A Milli Takımımız'dan iki oyuncu ilk 11'de yer aldı. İşte detaylar...

EURO 2020, 11 Haziran'da oynanan İtalya-Türkiye maçıyla start aldı. 1 ay süren dev turnuvada hayal kırıklığı yaratan futbolcular dikkat çekti. Daily Star, EURO 2020'nin en kötü ilk 11'ini belirledi.

MANUEL NEUER

Almanya Milli Takımı turnuvaya İngiltere yenilgisiyle havlu atarken, dünyanın en iyi kalecileri arasında gösterilen Manuel Neuer 4 maçta kalesinde tam 7 gol gördü.

MARIO FERNANDES

MARIO FERNANDES
CSKA Moskova forması giyen Rusya'nın Brezilya doğumlu oyuncusu Mario Fernandes, sağ bekteki performansıyla sınıfta kaldı.

DE LIGHT

DE LIGHT
Juventus forması giyen De Ligt, Çekya maçında basit hata sonrası gördüğü kırmızı kartla Hollanda'nın elenmesine neden oldu.

WILLI ORBAN

WILLI ORBAN
Bundesliga ekibi Red Bull Leipzig'de top koşturan Willi Orban, Macaristan formasıyla boy gösterdiği EURO 2020'de beklentileri karşılayamadı.

RAPHAEL GUEREIRO

RAPHAEL GUEREIRO
Portekiz Milli Takımı'nın çok şeyler beklediği Borussia Dortmund'lu sol bek Raphael Guerreiro, performansı beğenilmeyen isimler arasında yer aldı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Cengiz Ünder Türkiye Milli Futbol Takımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
kaleci hariç bütün milli rakımı yazabilirlerdi ve kimse itiraz etmezdi
ee Milli takımda Galatasaraylılık ruhu olan vatansever sporcular olmayınca sonuç malesef böyle oluyor şenol efendi. dünya 3. sü olduğun zamanki kadro zaten avrupa süper kupası ve uefa kupası kazanmış ve oturmuş bir Galatasaray takımıydı . sen ozaman kaleye ve hagi ile popescu yerine 3 oyuncu koydun ve takım öyle başarılı oldu. bak kendin bir takım yapınca böyle oluyor işte... malesef ülkemiz futbolu 2000 yılından bile en az 10-15 yıl önceye gitmiştir. maleseff
daha cok turk oyuncu var ama iyi bari iki kişiyi bulmuslar

En Çok Okunan Haberler

Valilik duyurdu! Bayrama sayılı günler kala yasaklandı

Valilik duyurdu! Bayrama sayılı günler kala yasaklandı

Eşini annesi zannettiler!

Eşini annesi zannettiler!

Dev maçta şok! Conor McGregor'un ayağı kırıldı

Dev maçta şok! Conor McGregor'un ayağı kırıldı

'Defalarca hayal ettiğim bir şampiyonluk'

'Defalarca hayal ettiğim bir şampiyonluk'

Beşiktaş transferi bitirdi!

Beşiktaş transferi bitirdi!

Fenerbahçe'ye bomba teklif

Fenerbahçe'ye bomba teklif

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Babasının istifa haberini duyurdu

Babasının istifa haberini duyurdu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kulüpler Birliği'nden sert açıklama! "Maçlara çıkmayız!"

Kulüpler Birliği'nden sert açıklama! "Maçlara çıkmayız!"

Gündem yaratan Taylan Antalyalı açıklaması

Gündem yaratan Taylan Antalyalı açıklaması

Eski Beşiktaşlı artık Fenerbahçe'de

Eski Beşiktaşlı artık Fenerbahçe'de

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.