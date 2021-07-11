EURO 2020'nin en kötü 11'i açıklandı

EURO 2020, 11 Haziran'da oynanan İtalya-Türkiye maçıyla start aldı. 1 ay süren dev turnuvada hayal kırıklığı yaratan futbolcular dikkat çekti. Daily Star, EURO 2020'nin en kötü ilk 11'ini belirledi.

Almanya Milli Takımı turnuvaya İngiltere yenilgisiyle havlu atarken, dünyanın en iyi kalecileri arasında gösterilen Manuel Neuer 4 maçta kalesinde tam 7 gol gördü.

DE LIGHT

Juventus forması giyen De Ligt, Çekya maçında basit hata sonrası gördüğü kırmızı kartla Hollanda'nın elenmesine neden oldu.