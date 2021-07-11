EURO 2020'nin en kötü 11'i açıklandı

EURO 2020, 11 Haziran'da oynanan İtalya-Türkiye maçıyla start aldı. 1 ay süren dev turnuvada hayal kırıklığı yaratan futbolcular dikkat çekti. Daily Star, EURO 2020'nin en kötü ilk 11'ini belirledi.
MANUEL NEUER
Almanya Milli Takımı turnuvaya İngiltere yenilgisiyle havlu atarken, dünyanın en iyi kalecileri arasında gösterilen Manuel Neuer 4 maçta kalesinde tam 7 gol gördü.
MARIO FERNANDES
CSKA Moskova forması giyen Rusya'nın Brezilya doğumlu oyuncusu Mario Fernandes, sağ bekteki performansıyla sınıfta kaldı.
DE LIGHT
Juventus forması giyen De Ligt, Çekya maçında basit hata sonrası gördüğü kırmızı kartla Hollanda'nın elenmesine neden oldu.
WILLI ORBAN
Bundesliga ekibi Red Bull Leipzig'de top koşturan Willi Orban, Macaristan formasıyla boy gösterdiği EURO 2020'de beklentileri karşılayamadı.
RAPHAEL GUEREIRO
Portekiz Milli Takımı'nın çok şeyler beklediği Borussia Dortmund'lu sol bek Raphael Guerreiro, performansı beğenilmeyen isimler arasında yer aldı.
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