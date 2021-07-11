EURO 2020 şampiyonu İtalya!

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda 60 binin üzerinde taraftarın tribünlerden takip ettiği final maçında, turnuvada ikinci kupasını hedefleyen İtalya ile şampiyonada ilk kez finale kalan İngiltere karşılaştı. Wembley'de sahaya taraftar girdi

AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ İTALYA

120 dakikası 1-1 sona eren mücadeleyi penaltılar sonunda İtalya 3-2 kazandı. İngiltere 2. dakikada Shaw'ın golüyle öne geçerken, İtalya'ya beraberliği 67. dakikada Leonardo Bonucci getirdi.

Penaltılarda İngiltere'de Kane, Maguire kaleci Donnarumma'yı mağlup etti, Rashford topu direğe nişanladı, Sancho ve Saka kaleci Donnarumma'yı geçemedi. İtalya'da ise Berardi, Bonucci, Bernardeschi atarken, Jorginho ve Belotti ağları bulamadı.

LUKE SHAW'DAN EN ERKEN GOL İngiltere Milli Takımı kariyerindeki ilk golünü atan Shaw, aynı zamanda tarihi bir başarıya imza attı. İngiliz oyuncu, 1 dakika 57 saniyede ağları sarstı ve Avrupa Şampiyonası finallerinin en erken golünü atmış oldu.

FİNALLERİN EN YAŞLI GOLCÜSÜ BONUCCI İtalya'da da Leonardo Bonucci dikkat çeken bir rekora imza attı. İngiltere karşısında takımına eşitlik golünü getiren Leonardo Bonucci (34 yaş 71 gün), Avrupa Şampiyonası finalleri tarihinde gol atan en yaşlı oyuncu oldu.