SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. EURO 2020
  4. EURO 2020 şampiyonu İtalya!

EURO 2020 şampiyonu İtalya!

11.07.2021 20:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EURO 2020 finalinde İtalya ile İngiltere karşı karşıya geldi. İtalya, penaltılarda İngiltere'yi 3-2 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda 60 binin üzerinde taraftarın tribünlerden takip ettiği final maçında, turnuvada ikinci kupasını hedefleyen İtalya ile şampiyonada ilk kez finale kalan İngiltere karşılaştı.

Wembley'de sahaya taraftar girdiWembley'de sahaya taraftar girdi

AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ İTALYA

120 dakikası 1-1 sona eren mücadeleyi penaltılar sonunda İtalya 3-2 kazandı. İngiltere 2. dakikada Shaw'ın golüyle öne geçerken, İtalya'ya beraberliği 67. dakikada Leonardo Bonucci getirdi.
Penaltılarda İngiltere'de Kane, Maguire kaleci Donnarumma'yı mağlup etti, Rashford topu direğe nişanladı, Sancho ve Saka kaleci Donnarumma'yı geçemedi. İtalya'da ise Berardi, Bonucci, Bernardeschi atarken, Jorginho ve Belotti ağları bulamadı.

LUKE SHAW'DAN EN ERKEN GOL

LUKE SHAW'DAN EN ERKEN GOL
İngiltere Milli Takımı kariyerindeki ilk golünü atan Shaw, aynı zamanda tarihi bir başarıya imza attı. İngiliz oyuncu, 1 dakika 57 saniyede ağları sarstı ve Avrupa Şampiyonası finallerinin en erken golünü atmış oldu.

FİNALLERİN EN YAŞLI GOLCÜSÜ BONUCCI

FİNALLERİN EN YAŞLI GOLCÜSÜ BONUCCI
İtalya'da da Leonardo Bonucci dikkat çeken bir rekora imza attı. İngiltere karşısında takımına eşitlik golünü getiren Leonardo Bonucci (34 yaş 71 gün), Avrupa Şampiyonası finalleri tarihinde gol atan en yaşlı oyuncu oldu.

53 YIL SONRA GELEN ŞAMPİYONLUK

53 YIL SONRA GELEN ŞAMPİYONLUK
Tarihinde ikinci kez Avrupa Şampiyonası'nda kupa sevinci yaşayan İtalya, 53 yıl sonra zafere ulaşmış oldu.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
İngiltere Milli Futbol Takımı İtalya Milli Futbol Takımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 30 yorum
Adamlar bizi bile yendiler şampiyon olmaları normal tabi
bizi yenmeyen kaldimi
bizi mi biz kimiz ki :)) 3 sınıf ülke futbolu oynadık
bizi yenmeyen mi kaldı amatör takım bile yener bizi
adam ironi yapmis gercekmis gibi yorum yapmissiniz cahiller
gol güzeldi.ama hakem takdirhaklarınıingiltere lehine kullanıyor.italyanlarıda yiyecekler.
hakemin şirketleri varöış.ne kadarı ingilizlerle alakalı.araştırmak lazım

En Çok Okunan Haberler

Türk bayrağını yırttı! Skandal olay sonrası harekete geçildi

Türk bayrağını yırttı! Skandal olay sonrası harekete geçildi

Canlı yayında öyle bir şey yaptılar ki izleyiciler neye uğradığını şaşırdı!

Canlı yayında öyle bir şey yaptılar ki izleyiciler neye uğradığını şaşırdı!

EURO 2020 şampiyonu İtalya!

EURO 2020 şampiyonu İtalya!

EURO 2020'nin en kötü 11'i açıklandı! Listede 2 Türk var

EURO 2020'nin en kötü 11'i açıklandı! Listede 2 Türk var

Fenerbahçe'ye bomba teklif

Fenerbahçe'ye bomba teklif

İtalya-İngiltere maçı öncesi Londra karıştı!

İtalya-İngiltere maçı öncesi Londra karıştı!

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Rıdvan Dilmen futbola geri dönüyor!

Rıdvan Dilmen futbola geri dönüyor!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Babasının istifa haberini duyurdu

Babasının istifa haberini duyurdu

Onyekuru Fenerbahçe ile anlaşıyor

Onyekuru Fenerbahçe ile anlaşıyor

Kulüpler Birliği'nden sert açıklama! "Maçlara çıkmayız!"

Kulüpler Birliği'nden sert açıklama! "Maçlara çıkmayız!"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.