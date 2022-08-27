YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Eyüpsultan'da etkili olan sağanak sürücülere zor anlar yaşattı

Eyüpsultan'da etkili olan sağanak sürücülere zor anlar yaşattı

27.08.2022 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eyüpsultan'da etkili olan sağanak sürücülere zor anlar yaşattı

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan'da etkili olan sağanak nedeniyle zor anlar yaşayan sürücüler maddi hasarlı kazalara karıştı.

Alibeyköy'de etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle ilerlemekte zorlanan sürücüler bölgede bir süre trafik yoğunluğu oluşturdu.

Bu arada, O-7 Eyüpsultan mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda iki otomobil kaza yaptı.

Otomobillerde maddi hasar oluşurken herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.

Öte yandan sağanağın etkili olduğu bölgede, bazı motosiklet sürücüleri köprü altında bir araya gelerek yağışın dinmesini bekledi.

Yağışın ardından bölgede yeniden güneş açtı.

Eyüpsultan'da etkili olan sağanak sürücülere zor anlar yaşattı

Eyüpsultan'da etkili olan sağanak sürücülere zor anlar yaşattı

Eyüpsultan'da etkili olan sağanak sürücülere zor anlar yaşattı

Eyüpsultan'da etkili olan sağanak sürücülere zor anlar yaşattı

Eyüpsultan'da etkili olan sağanak sürücülere zor anlar yaşattı

Eyüpsultan'da etkili olan sağanak sürücülere zor anlar yaşattı

Eyüpsultan'da etkili olan sağanak sürücülere zor anlar yaşattı

Eyüpsultan'da etkili olan sağanak sürücülere zor anlar yaşattı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Eyüpsultan kaza sağanak

İstanbul Namaz Vakitleri 29 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:49
Sabah
06:20
Öğle
13:10
İkindi
16:52
Akşam
19:50
Yatsı
21:15
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı'na ricada bulundu! "Bana yapsanız..."

Cumhurbaşkanı'na ricada bulundu! "Bana yapsanız..."

Yalnız ve yaşlı bir adam sandı! Uygunsuz teklifi şoke etti

Yalnız ve yaşlı bir adam sandı! Uygunsuz teklifi şoke etti

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Evini yıkmak istediler! Sırtında taşıdı, yine de yıktırtmadı

Evini yıkmak istediler! Sırtında taşıdı, yine de yıktırtmadı

Bu kare 124 yıl önce çekildi! Fotoğraftaki kızı tanıdınız mı?

Bu kare 124 yıl önce çekildi! Fotoğraftaki kızı tanıdınız mı?

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.