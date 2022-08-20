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Eyüpsultan'daki Hasan Hüseyin Korkmazgil Kütüphanesi törenle açıldı

20.08.2022 19:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eyüpsultan'daki Hasan Hüseyin Korkmazgil Kütüphanesi törenle açıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Eyüpsultan'da yapımını tamamladığı Hasan Hüseyin Korkmazgil Kütüphanesi törenle açıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'nin "150 Günde 150 Proje" çalışması kapsamındaki açılışta, hizmeti ortaya koyarken eşitlikçi bir kavramla meseleleri ele aldıklarını söyledi.

İmamoğlu, İstanbulluların ihtiyaç duydukları hizmetlere erişimlerini sağlayan projeleri hayata geçirdiklerini ifade ederek, "Hangi noktada, hangi eksik varsa onu tamamlama noktasında çok özgün bir yolculuk ortaya koyuyoruz. Belki de uzun yıllardır yerel yönetim noktasında var olan bir kısım eksiklikleri, İstanbul odağında ortaya koyduğumuz yenilikçi anlayışla değiştirmenin ve dönüştürmenin gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Kütüphanenin, yeni Hasan Hüseyin Korkmazgil'lerin yetişmesine katkıda bulunacağını dile getiren İmamoğlu, hurafeden beslenen değil kendi aklıyla üreten ve geleceğe cesaretle bakan, öz güveni yüksek bir nesli var etmek için tüm olanakları kullanacaklarını ifade etti.

İmamoğlu, Türkiye'nin, dünyanın belki de en genç nüfuslarından birine sahip olduğuna işaret ederek, "Fakat o genç nüfus verimli bir biçimde yetiştirilirse anlamlı. Aksi takdirde anlamlı bir sonuca erişmesi mümkün değil. Hayat boyu çok beslendiğim bilgiden, kitaptan, kütüphanelerden, bu şehirdeki bütün çocukların aynı oranda, hatta beni geçen oranda faydalanacağı imkanları bu şehirde var etmek içi yola çıktık." dedi.

Eyüpsultan'daki Hasan Hüseyin Korkmazgil Kütüphanesi törenle açıldı

Eyüpsultan'daki Hasan Hüseyin Korkmazgil Kütüphanesi törenle açıldı

Eyüpsultan'daki Hasan Hüseyin Korkmazgil Kütüphanesi törenle açıldı

Eyüpsultan'daki Hasan Hüseyin Korkmazgil Kütüphanesi törenle açıldı

Eyüpsultan'daki Hasan Hüseyin Korkmazgil Kütüphanesi törenle açıldı

Eyüpsultan'daki Hasan Hüseyin Korkmazgil Kütüphanesi törenle açıldı

Eyüpsultan'daki Hasan Hüseyin Korkmazgil Kütüphanesi törenle açıldı

Eyüpsultan'daki Hasan Hüseyin Korkmazgil Kütüphanesi törenle açıldı

Eyüpsultan'daki Hasan Hüseyin Korkmazgil Kütüphanesi törenle açıldı

Eyüpsultan'daki Hasan Hüseyin Korkmazgil Kütüphanesi törenle açıldı

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Eyüpsultan ibb istanbul büyükşehir belediyesi

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