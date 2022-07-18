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Fatih Erkoç ve Kerem Görsev, Kuruçeşme Açıkhava'da konser verdi

18.07.2022 23:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Erkoç ve Kerem Görsev, Kuruçeşme Açıkhava'da konser verdi

İSTANBUL (AA) - Müzisyen Fatih Erkoç ve caz piyanisti Kerem Görsev, "Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri" kapsamında müzikseverlerle buluştu.

Poll Production organizasyonuyla düzenlenen konser öncesinde basın mensuplarına açıklama yapan Görsev, Kuruçeşme Açıkhava'nın keyifli bir konser mekanı olduğunu söyledi.

Görsev, Erkoç'un seslendireceği 1950-1960'lı yılların unutulmaz caz şarkılarına piyanosuyla eşlik edeceğini belirterek, 2007'de Erkoç ile yaptıkları projeden eserlerin de konserde dinleyicilerle buluşacağını kaydetti.

- "Bizi seviyorlar, biz de onları çok seviyoruz"

Fatih Erkoç ise konserin harika bir atmosferde, İstanbul'un en güzel yerlerinden biri olan Kuruçeşme'de yapıldığına dikkati çekerek, "Sadece manzara değil, buraya gelen insanlar da önemli. Geçen sene öyleydi, burayı doldurmuşlardı. Herhalde bugün de öyle olacak. Demek ki bizi seviyorlar, biz de onları çok seviyoruz." dedi.

Kerem Görsev Trio'nun sevdiği müzisyen arkadaşlarından oluştuğunu ve cazın büyüsünü birlikte paylaşmaya çalıştıklarını aktaran Erkoç, şunları söyledi:

"Kerem ile bu konserleri yaptığımızda hem o büyük keyif alıyor hem de işim o kadar kolay oluyor ki, ne çalacağımı, ne söyleyeceğimi hiç düşünmüyorum. Kerem bir parçaya giriyor, ben onun ne olduğunu anlıyorum. Kerem müthiş piyanistliğin yanı sıra Türkiye'ye cazı sevdiren önemli isimlerden biri."

Fatih Erkoç'a piyanoda Kerem Görsev, davulda Ferit Odman ve kontrbasta Volkan Hürsever'in eşlik ettiği gecede "I've Got The World on a String", "Don't Get Around Much Anymore", "The Lady is a Tramp", "Blue Moon", "Over The Rainbow" ve "Secret Love"ın da arasında bulunduğu şarkılar caz müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

Fatih Erkoç ve Kerem Görsev, Kuruçeşme Açıkhava'da konser verdi

Fatih Erkoç ve Kerem Görsev, Kuruçeşme Açıkhava'da konser verdi

Fatih Erkoç ve Kerem Görsev, Kuruçeşme Açıkhava'da konser verdi

Fatih Erkoç ve Kerem Görsev, Kuruçeşme Açıkhava'da konser verdi

Fatih Erkoç ve Kerem Görsev Kuruçeşme Açıkhava'da konser verdi

Fatih Erkoç ve Kerem Görsev Kuruçeşme Açıkhava'da konser verdi

Fatih Erkoç ve Kerem Görsev Kuruçeşme Açıkhava'da konser verdi

Fatih Erkoç ve Kerem Görsev Kuruçeşme Açıkhava'da konser verdi

Fatih Erkoç ve Kerem Görsev Kuruçeşme Açıkhava'da konser verdi

Fatih Erkoç ve Kerem Görsev Kuruçeşme Açıkhava'da konser verdi

Fatih Erkoç ve Kerem Görsev Kuruçeşme Açıkhava'da konser verdi

Fatih Erkoç ve Kerem Görsev Kuruçeşme Açıkhava'da konser verdi

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