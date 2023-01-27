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  4. Fatih Karagümrük'ten ayrılan, adı Beşiktaş ve Galatasaray ile anılan Caner Erkin transfer görüşmesi için kulüp binasına geldi!

Fatih Karagümrük'ten ayrılan, adı Beşiktaş ve Galatasaray ile anılan Caner Erkin transfer görüşmesi için kulüp binasına geldi!

27.01.2023 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Fatih Karagümrük'te forma giyen ve İstanbul ekibinden beklenmedik bir şekilde ayrılan 34 yaşındaki tecrübeli futbolcunun yeni adresi belli oluyor. Erkin, eski takım arkadaşı Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Medipol Başakşehir ile görüşmek için kulüp binasına geldi. İşte detaylar...

Fatih Karagümrük'ten ayrılmasının ardından herhangi bir kulüp anlaşmayan ve ismi Beşiktaş, Galatasaray ve birçok kulüp ile anılan tecrübeli oyuncu Caner Erkin için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

KULÜP BİNASINA GELDİ! 

KULÜP BİNASINA GELDİ! 

Adı zaman zaman İspanyol kulüpleri ile de anılan 34 yaşındaki oyuncunun yeni adresi merak edilirken, Erkin'in transfer görüşmesi yapmak üzere eski takım arkadaşı Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Medipol Başakşehir'in kulüp binası geldiği öğrenildi.

TEPKİLER SONRASI REDDETTİ 

TEPKİLER SONRASI REDDETTİ 

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Caner Erkin şu anda Başakşehir kulüp binasında ve ciddi bir transfer görüşmesi gerçekleştiriyor. İstanbul'un iki büyüğü olan Beşiktaş ve Galatasaray'a da yazılan 34 yaşındaki sol bek, taraftar tepkisi nedeniyle bu kulüplere sıcak bakmadı.

Caner için epey zamandır çıkan transfer söylentilerinin artık son bulması ve Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Başakşehir'e imza atması bekleniyor. Yıldız oyuncu, bu sezon Fatih Karagümrük forması ile 12 maça çıktı ve 6 asist yaptı.

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