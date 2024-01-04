SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Fatih Terim'in ilk maçında performansı ağızları açık bıraktı! Spikerler bile şaşkınlığını gizleyemedi, gol sevinci olay oldu

Fatih Terim'in ilk maçında performansı ağızları açık bıraktı! Spikerler bile şaşkınlığını gizleyemedi, gol sevinci olay oldu

03.01.2024 23:03 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Terim yeni takımı Panathinaikos ile ilk maçına çıkarken mücadeleden 2-0 galibiyetle ayrılarak Yunanistan kariyerine 3 puanla başladı. Terim'in öğrencileri rakibi karşısında üstün bir oyun sergilerken, ortaya çıkan istatistikler herkesi şaşırttı. Öte yandan Terim'in karşılaşmanın skorunu belirleyen golün ardından tepkisi de gündem oldu. İşte detaylar...

Fatih Terim Yunan ekibi Panathinaikos ile ilk maçına PAS Giannina karşısında çıktı. Tecrübeli çalıştırıcının öğrencileri karşılaşmanın ilk yarısını Ioannidis'in 25. dakikada kaydettiği golle 1-0 önde tamamlarken, 48. dakikada Vilhena'nın golüyle maçın skoru da belirlenmiş oldu ve Terim ilk maçında 2-0 galip gelmeyi başardı.

Terim sahaya indi, 4. dakikada hakeme tepki gösterdi! Terim sahaya indi, 4. dakikada hakeme tepki gösterdi!

Fatih Terim yönetiminde çıktığı ilk maçtan 3 puanla ayrılan Panathinaikos puanını 37'ye yükseltirken, PAS Giannina 9 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Panathinaikos evinde Panaitolikos'u konuk ederken, PAS Giannina sahasında Asteras'ı ağırlayacak.

Terim'in öğrencileri rakibini ilk adeta domine ederken, istatistikler herkesi şaşırttı.

Canlı Skor

İLK YARIDA 10 KEZ GOL GİRİŞİMİ

İLK YARIDA 10 KEZ GOL GİRİŞİMİ

İlk yarının sonunda rakip kaleye 10 gol girişiminde bulunan Pana bu girişimlerin 5'inde başarılı olurken, konuk ekip yalnızca 1 kez gol girişiminde bulunabildi.

O İSTATİSTİK ŞAŞIRTTI

O İSTATİSTİK ŞAŞIRTTI

Terim'in öğrencileri PAS Giannina karşısında %75 oranla topa sahip olma yüzdesiyle  herkesi şaşırtırken maçın mutlak hakimi oldu.

SPİKERLER BİLE ŞAŞTI

SPİKERLER BİLE ŞAŞTI

Panathinaikos'un oyununa dair karşılaşmanın spikerleri de şaşkınlıklarını gizlemezken 'Tek kale oynuyorlar' ifadelerini kullandı.

GOL SEVİNCİ GÜNDEM OLDU

GOL SEVİNCİ GÜNDEM OLDU

Panathinaikos'un attığı 2. gol sonrası kenarda oldukça sevinen Terim'in şık gole tepkisi ise gündem oldu. 

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Panathinaikos Yunanistan son dakika maçı maçın
En Çok Okunan Haberler
Kulübeden karavan yapmıştı! 22 yaşındaki gencin acı sonu

Kulübeden karavan yapmıştı! 22 yaşındaki gencin acı sonu

Elinde çiçekle sevgilisine sürpriz yapmak istedi! Tepkisi gündem oldu

Elinde çiçekle sevgilisine sürpriz yapmak istedi! Tepkisi gündem oldu

Adana Demirspor'da büyük kriz! "4 aydır maaş alamıyorum, ayrılmak istiyorum"

Adana Demirspor'da büyük kriz! "4 aydır maaş alamıyorum, ayrılmak istiyorum"

Filistin'e destek vermişti, sadece futbol kariyeri değil hayatı da bitti!

Filistin'e destek vermişti, sadece futbol kariyeri değil hayatı da bitti!

Mete Kalkavan hakemliği resmen bıraktı! İşte yeni görevi

Mete Kalkavan hakemliği resmen bıraktı! İşte yeni görevi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Kış soğuklarına Columbia ile meydan okuyun! Columbia mont ve polarlar indirime girdi

Kış soğuklarına Columbia ile meydan okuyun! Columbia mont ve polarlar indirime girdi

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Tasarım ödüllü Cosori airfryer Günün Fırsatları kapsamında indirimde

Tasarım ödüllü Cosori airfryer Günün Fırsatları kapsamında indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.