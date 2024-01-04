Fatih Terim'in ilk maçında performansı ağızları açık bıraktı! Spikerler bile şaşkınlığını gizleyemedi, gol sevinci olay oldu

Fatih Terim Yunan ekibi Panathinaikos ile ilk maçına PAS Giannina karşısında çıktı. Tecrübeli çalıştırıcının öğrencileri karşılaşmanın ilk yarısını Ioannidis'in 25. dakikada kaydettiği golle 1-0 önde tamamlarken, 48. dakikada Vilhena'nın golüyle maçın skoru da belirlenmiş oldu ve Terim ilk maçında 2-0 galip gelmeyi başardı.

Fatih Terim yönetiminde çıktığı ilk maçtan 3 puanla ayrılan Panathinaikos puanını 37'ye yükseltirken, PAS Giannina 9 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Panathinaikos evinde Panaitolikos'u konuk ederken, PAS Giannina sahasında Asteras'ı ağırlayacak.

Terim'in öğrencileri rakibini ilk adeta domine ederken, istatistikler herkesi şaşırttı.

