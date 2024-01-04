Fatih Terim'in ilk maçında performansı ağızları açık bıraktı! Spikerler bile şaşkınlığını gizleyemedi, gol sevinci olay oldu

Fatih Terim Yunan ekibi Panathinaikos ile ilk maçına PAS Giannina karşısında çıktı. Tecrübeli çalıştırıcının öğrencileri karşılaşmanın ilk yarısını Ioannidis'in 25. dakikada kaydettiği golle 1-0 önde tamamlarken, 48. dakikada Vilhena'nın golüyle maçın skoru da belirlenmiş oldu ve Terim ilk maçında 2-0 galip gelmeyi başardı.
Fatih Terim yönetiminde çıktığı ilk maçtan 3 puanla ayrılan Panathinaikos puanını 37'ye yükseltirken, PAS Giannina 9 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Panathinaikos evinde Panaitolikos'u konuk ederken, PAS Giannina sahasında Asteras'ı ağırlayacak.
Terim'in öğrencileri rakibini ilk adeta domine ederken, istatistikler herkesi şaşırttı.
İlk yarının sonunda rakip kaleye 10 gol girişiminde bulunan Pana bu girişimlerin 5'inde başarılı olurken, konuk ekip yalnızca 1 kez gol girişiminde bulunabildi.
Terim'in öğrencileri PAS Giannina karşısında %75 oranla topa sahip olma yüzdesiyle herkesi şaşırtırken maçın mutlak hakimi oldu.
Panathinaikos'un oyununa dair karşılaşmanın spikerleri de şaşkınlıklarını gizlemezken 'Tek kale oynuyorlar' ifadelerini kullandı.
Panathinaikos'un attığı 2. gol sonrası kenarda oldukça sevinen Terim'in şık gole tepkisi ise gündem oldu.