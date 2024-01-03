Fatih Terim sahalara indi, maçın henüz 4. dakikasında hakemin kararına gösterdiği tepki sosyal medyada gündem oldu!

Uzun yıllardır sahalardan uzak olan Fatih Terim, Panathinaikos'un başına geçerek kariyerine Yunanistan'da devam etme kararı tecrübeli çalıştırıcı ilk maçında sahasında PAS Giannina'yı konuk etti.

Mücadeleye oldukça baskılı başlayan taraf Terim'in takımı olurken, mücadelenin henüz 4. dakikasında orta sahada dikkat çeken bir pozisyon yaşandı.

HAKEM 'FAUL' DEDİ

Henüz ilk dakikalarda yaşanan bir orta saha mücadelesinde Panathinaikoslu bir ismin yaptığı müdahale ile rakip oyuncu yerde kalırken karşılaşmanın hakemi P. Tsiaras faul düdüğünü çaldı.

TERİM TEPKİ GÖSTERDİ

Bu kararı beğenmeyen Terim kenarda hakeme tepki gösterirken o anlar sosyal medyada gündem oldu.

İŞTE O ANLAR...

(Görütüntüler TV 8.5'dan alınmıştır)

