Fatih Terim'in özel olarak istemişti! Galatasaray yönetimi satılmasını düşünüyordu... Rumen basınından Cicaldau için bomba iddia

Galatatasaray'ın 2021/22 sezonunda Fatih Terim'in isteğiyle kadrosuna kattığı isimlerden Alexandru Cicaldau, Sarı-Kırmızılı takıma büyük umutlarla transfer edilmiş ancak beklentileri bir türlü karşılayamamıştı.
Hal böyle olunca sezon başında Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Ittıhad Kalba'ya kiralık olarak gönderilen ve burada daha fazla forma şansı yakalayan 25 yaşındaki orta saha oyuncusunu bonservisiyle birlikte BAE ekibine satmak isteyen yönetim, buradan gelecek ücretle yeni bir yıldızı kadroya katmayı planlıyordu.
Cicaldau'dan 4 milyon Euro civarında bir bonservis geliri elde etmeyi planlayan Galatasaray'a Rumen basınından konuyla alakalı hiç beklenmedik bir haber geldi.
Rumen Basınında yer alan habere göre; Al Ittihad Kalba, büyük umutlarla kadrosuna kattığı başarılı oyuncunun performansını yeterli bulmazken, Birleşik Arap Emirlikleri ekibinin bir türlü beklenen seviyeye çıkamayan Cicaldau'yu satın almayacağı belirtildi.
Sezon başında sarı kırmızılı takım, Rumen oyuncunun Al Ittihad Kalba'ya kiralandığını ve maaşının tamamının Birleşik Arap Emirlikleri ekibi tarafından ödeneceğini açıklamıştı. Başarılı oyuncu Al Ittihad Kalba formasıyla 11 maça çıktı ve sadece 1 gol kaydetti.