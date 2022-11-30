Fatih Terim'in özel olarak istemişti! Galatasaray yönetimi satılmasını düşünüyordu... Rumen basınından Cicaldau için bomba iddia

Hal böyle olunca sezon başında Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Ittıhad Kalba'ya kiralık olarak gönderilen ve burada daha fazla forma şansı yakalayan 25 yaşındaki orta saha oyuncusunu bonservisiyle birlikte BAE ekibine satmak isteyen yönetim, buradan gelecek ücretle yeni bir yıldızı kadroya katmayı planlıyordu.