Fatih Terim: Transferin gecikmediği yıl var mı?

Galatasaray, yeni sezon çalışmaları kapsamında Süper Lig takımlarından Kasımpaşa ile yaptığı hazırlık maçını 4-2 kazandı. Fatih Terim, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. MAÇ SONUCU | Galatasaray 4-2 Kasımpaşa

İŞTE FATİH TERİM'İN AÇIKLAMALARI

"FİZİK OLARAK İYİ YERDEYİZ" "Programımıza göre Dinamo'dan başlayarak, Kasımpaşa biraz daha oradan yukarıda. Hazır olsa daha da önemli bir rakip ama her zaman ciddi bir rakip. Artı, en sonda da daha önemlisi, Olympiakos ile dışarıda oynamak. 3 yükselerek giden takım listesi yaptık. Memnunum, fizik olarak yol aldığımız ortada, Scott arkadaşlarla iyi işler becermiş."

"KAZANMA ALIŞKANLIĞI ÖNEMLİ" "Oyuncularım da konsantre, sonuçtan bağımsız olarak oynanan oyun, özellikle ilk yarı hoşuma gitti, zevk verdi zaman zaman, çok pozisyon bulmamız iyi. Pas oyununu iyi oynadığımızı düşünüyorum, bölgeleri iyi geçtik, güzel de goller attık. Kazanma alışkanlığı, kaybetmemeyi istemek, geride olduğun zaman kabullenmemek önemli şeyler. Genç arkadaşlarımın performanslarından memnunum."

"MARCAO'YU RİSKE ETMEDİM" Yavaş yavaş PSV maçına hazırlanıyoruz. Marcao'yu riske etmedim, aşil tendonunda sıkıntı vardı, öyle uygun gördük.

"ASLOLAN AŞI YAPTIRMAK" Her müsait olduğumuzda taraftarımız için de, bazı üniversiteler için de, bazı liseler için de Florya açık olacak. Burada amacımız, ısrarla aşının yapılmasını istemek. Bilim Kurulu'ndaki sayın Ateş hocamın ve diğer hocalarımın emeklerine biz de yardım edebilir miyiz diye düşündük, işin perde arkası buydu. Galatasaray Üniversitesi ile Galatasaray Lisesi'ni tercih ettik, yarın başka olur. Burada aslolan, 1 ya da 2 aşıyı yaptırmak.