MAÇ SONUCU | Galatasaray 4-2 Kasımpaşa

Galatasaray, hazırlık maçında Kasımpaşa'yı 4-2 mağlup etti. Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, ikinci hazırlık maçında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.

İstanbul Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’ndaki maçı Galatasaray 4-2 kazandı.

Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 18'de Ömer Bayram, 23'te Oğulcan Çağlayan, 45'te Aytaç Kara ve 83'te Emre Akbaba kaydetti.

Kasımpaşa'nın gollerini 14'te Tomas Brecka ve 81'de Ahmet Engin (penaltı) attı.

İlk hazırlık maçını 27 Haziran Pazar günü Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Dinamo Bükreş ile oynayan Galatasaray, karşılaşmayı Aytaç Kara’nın golleriyle 2-1 kazanmıştı.

Galatasaray, 13 Temmuz Salı günü deplasmanda Yunanistan'ın Olimpiakos takımıyla karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY'DA İSMAİL ÇİPE VE MARCAO SÜRE ALMADI

Galatasaray maça Berk Balaban, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Valentine Ozornwafor, Ömer Bayram, Aytaç Kara, Yunus Akgün, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu, Arda Turan, Oğulcan Çağlayan 11'i ile çıktı.

Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde İsmail Çipe, Fatih Öztürk, Alpaslan Öztürk, Ryan Babel, Radamel Falcao, Emre Akbaba, Atalay Babacan, Emre Taşdemir, Işık Kaan Arslan, Marcao, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol ve Sofiane Feghouli yer aldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ikinci yarıya tüm takımı değiştirerek çıkardı. Terim; Sekidika'yı sağ bekte, Feghouli'yi ise orta sahanın sağ iç bölgesinde denedi. Galatasaray'da kadroda olan futbolculardan sadece İsmail Çipe ile Marcao süre almadı.

Kasımpaşa ise Ertuğrul Taşkıran, Feyzi Yıldırım, Tarkan Serbest, Tomas Brecka, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Loret Sadiku, Yusuf Erdoğan, Haris Hajradinovic, Michal Travnik ve Yasin Dülger 11'iyle mücadele etti.

Lacivert-beyazlıların yedek kulübesinde de Harun Tekin, Erdem Canpolat, Berk Çetin, Berat Kalkan, Ahmet Engin, Mortadha Ben Ouanes, Hasan Emre Yeşilyurt, Anıl Koç, Oğuzhan Özcan, Arda Bulut, Taha Veysel Kemendi, Mümin Paksoy bekledi.



