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Fatih’te Türkmenistan uyruklu bir üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu

11.12.2021 03:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih’te Türkmenistan uyruklu bir üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu

İSTANBUL (AA) - Fatih'te oturan üniversite öğrencisi Türkmenistan uyruklu Kemal Ahmedenov (32), evinde ölü bulundu.

Şehremini Mahallesi Köprülüzade Sokak'ta bir apartman dairesinde yaşayan Kemal Ahmedenov’dan haber alamayan arkadaşları kapının açılmaması üzerine polisi aradı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri Ahmedenov’un evinin kapısını kırarak açtı.

Sağlık ekipleri ise Ahmedenov’un öldüğünü belirledikten sonra olay yeri inceleme ekipleri dairede incelemelerde bulundu.

İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Ahmedenov'un neden öldüğü otopsi sonucunda belirlenecek.

Fatih’te Türkmenistan uyruklu bir üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu

Fatih’te Türkmenistan uyruklu bir üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu

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TİKA, Arjantin'de ileri teknoloji eğitim sınıfı açtı

TİKA, Arjantin'de ileri teknoloji eğitim sınıfı açtı

TİKA, Arjantin'de ileri teknoloji eğitim sınıfı açtı

TİKA, Arjantin'de ileri teknoloji eğitim sınıfı açtı

TİKA, Arjantin'de ileri teknoloji eğitim sınıfı açtı

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