Fenerbahçe 2. dakikada sahadan çekildi, Mehmet Büyükekşi'nin tepkisi gündem oldu!

U19 takımı oyuncuları saha kenarından antrenör Murat Zeki Göle'den gelen talimat ile golü yedikten sonra santra yapmayıp oyunu yeniden başlatmazken soyun odasına yöneldiler. Maçın hakemi Volkan Bayarslan ve yardımcıları bir müddet bekleyip Fenerbahçe'nin geri gelmeyeceğine emin olduktan sonra maçı 4. dakika tatil etti. Bu kararın ardından Galatasaraylı oyuncular kutlamalara başlayıp taraftarları ile sevinç yaşadı. Karşılaşma ile ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu ve kurulları verecek.

1’inci dakikada Galatasaray öne geçti. Abdülkerim’in kendi yarı sahasından yolladığı uzun topta Barış Alper’in kafayla indirdiği topa hareketlenen Icardi’nin ceza sahası içi sağ çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu.

Golün santrası dahi yapılmadan Fenerbahçeli futbolcular soyunma odasına doğru yönelerek sahadan çekildi.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ'DEN OLAY HAREKET

Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesinin ardından Mehmet Büyükekşi'nin tribünde gülümsemesi sarı-lacivertlilerin tepkisini çekti.

FENERBAHÇE’NİN YEDEK KULÜBESİNDE 4 FUTBOLCU YER ALDI

Fenerbahçe, Murat Zeki Göle yönetiminde Galatasaray ile oynadığı karşılaşmaya U19 takımı ile çıktı. Tamamen altyapı oyuncularının yer aldığı bir kafile ile Şanlıurfa’ya gelen sarı-lacivertlilerde yedek kulübesinde sadece 4 isim yer aldı.

GALATASARAY, ‘ATATÜRK’ÜN RESMİNİN YER ALDIĞI TİŞÖRTLERLE ISINDI

Galatasaray, Süper Kupa mücadelesi için maç öncesi ısınmaya Atatürk’ün fotoğrafının yer aldığı tişörtlerle ısınmaya çıktı.

ALİ KOÇ’A FENERBAHÇE TARAFTARLARINDAN DESTEK

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Kupa maçını tribünden takip etti. Galatasaraylı taraftarların Ali Koç’a tezahüratlara tepki göstermesinin ardından sarı-lacivertli taraftarlar Ali Koç’a destek tezahüratları yaparak yanlarına çağırdı. Bu talebi geri çevirmeyen Koç, taraftarların yanına giderek bir süre onlarla muhabbet etti.

OYUNCULAR SEREMONİ SONRASI TOKALAŞMADI

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Kupa karşılaşmasında maç önü gerçekleştirilen seremonide İstiklal Marşı’nın ardından oyuncuların birbirleri ile tokalaşmaması dikkat çekti. İki takım oyuncuları da İstiklal Marşı’nın ardından kendileri için ayrılan yarı alanlara doğru yöneldi ve takım fotoğrafı çektirdi.

