Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik ve Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'den Galatasaray'a bomba sözler! Aboubakar açıklaması...

"MÜCADELEYE DEVAM EDİYORUZ"

Erol Bilecik: "Dün bütün kamuoyunun da tanık olduğu gibi çok güzel bir galibiyet aldık. Ama bir hayli zorluydu. Hemen hemen tüm kulvarlarda mücadelemize devam ediyoruz. Şu da bir gerçek Dünya Kupası'nın dönüşünde adeta ufak bir iniş süreci yaşadık. Ama bu futbolun, spor camiasının içinde olan bir şey."