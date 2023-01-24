SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik ve Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'den Galatasaray'a bomba sözler! Aboubakar açıklaması...

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik ve Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'den Galatasaray'a bomba sözler! Aboubakar açıklaması...

24.01.2023 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik ve yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, FB TV canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Bilecik ve Baki'nin o açıklamaları...

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik ve Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki FB TV'de canlı yayına çıkarken, gündeme dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE O AÇIKLAMALAR...

"MÜCADELEYE DEVAM EDİYORUZ"

"MÜCADELEYE DEVAM EDİYORUZ"

Erol Bilecik: "Dün bütün kamuoyunun da tanık olduğu gibi çok güzel bir galibiyet aldık. Ama bir hayli zorluydu. Hemen hemen tüm kulvarlarda mücadelemize devam ediyoruz. Şu da bir gerçek Dünya Kupası'nın dönüşünde adeta ufak bir iniş süreci yaşadık. Ama bu futbolun, spor camiasının içinde olan bir şey."

"KISA BİR DÜŞÜŞ YAŞADIK"

"KISA BİR DÜŞÜŞ YAŞADIK"

"Elbette inişler - çıkışlar olacak. Kısa bir düşüş yaşadık. Ama emin olun çok daha iyi olacağız. Her branşta kupalara talibiz. Bu Fenerbahçe'nin DNA'sında olan bir şey. Futbolda 17 hafta var önümüzde. Son ana kadar mücadelenin merkezinde olacağız. Şampiyon özlemini gidermek üzere mücadelemize devam edeceğiz. Kırılma anlarında kenetlenmenin daha fazla önemini kavramamız gerekiyor. Küçük bir kırılmayı geride bıraktık."

"HEP ERKEN KARTLAR BİZE ÇIKIYOR"

"HEP ERKEN KARTLAR BİZE ÇIKIYOR"

"Her zaman söylüyoruz. Biz futbola sadece futbol sahasında yapmayı hedefliyoruz. Ama görüyoruz ki, özellikle futbol sahanın dışında mecralarda oynanmaya devam ediyor. Bu konuda algı yönetimi marifetiyle bambaşka yönlere çekiliyor. İşin üzücü tarafı bu. Hakem hataları sonucuna bakıldığında son yıllarda en fazla mağdur olan kulüplerin başında açık ara Fenerbahçe geliyor. Erken kartlar bize çıkıyor. Birçok operasyonu yaşamış olan bir kulübüz."

"EN FAZLA CEZAYI BİZ YEDİK"

"EN FAZLA CEZAYI BİZ YEDİK"

2. golün öncesinde kalkan bir ofsayt var. VAR bunun önüne geçmese, gönüllere, vicdanlara dokunan bir haksızlık olacaktı. Birçok örneğini görüyoruz, sözde söylemlerle Fenerbahçe formasıyla kararlar veren PFDK söylemini işittik. Ama sezon başından bu yana en fazla cezayı Fenerbahçe yemiş.

"F.BAHÇE KONGRE ÜYESİ DEDİLER"

"F.BAHÇE KONGRE ÜYESİ DEDİLER"

Bunlardan ilki. Örnek manzumesinden seçilmiş olan 5-6 tane mesaj. 19 Ekim 2022 MHK Başkanı Murat Ilgaz'ın görevden alınmasını istiyoruz, Fenerbahçe Kongre üyesi dediler. İlke yakın bir hadise. Bir kurumun başkan yardımcısı hedef alındı. En ufak bir alakası olmadığı ortaya çıktı. Tıpkı aynen geçen yıl, hakemin Fenerbahçeli şirketlerde çalıştığı algısı gibi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Ali Koç Selahattin Baki son dakika aboubakar fenerbahçe galatasaray ak

En Çok Okunan Haberler

EYT'de prim borçları için yapılandırma olacak mı? Bakan Bilgin'den net yanıt

EYT'de prim borçları için yapılandırma olacak mı? Bakan Bilgin'den net yanıt

Fenomen Çılgın Dondurmacı iç çamaşırsız müşterisiyle dans etti!

Fenomen Çılgın Dondurmacı iç çamaşırsız müşterisiyle dans etti!

Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu!

Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu!

Fenerbahçe'den Galatasaray'a sezonun ilk transfer çalımı geldi

Fenerbahçe'den Galatasaray'a sezonun ilk transfer çalımı geldi

Adana Demirspor, Süper Lig devlerinin bir türlü yapamadığını yaptı!

Adana Demirspor, Süper Lig devlerinin bir türlü yapamadığını yaptı!

Süper Lig ekibi G.Saray'dan resmen istedi!

Süper Lig ekibi G.Saray'dan resmen istedi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Fiyatı 1221 TL'ye düştü! Hızlı, etkili ve doğal temizlik için...

Fiyatı 1221 TL'ye düştü! Hızlı, etkili ve doğal temizlik için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.