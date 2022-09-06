Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'a: "Ne para harcadın ya"

Kulüpler Birliği Vakfı, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yapılan silahlı saldırı nedeniyle geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen ziyarete TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF yöneticileri, Süper Lig kulüplerinin başkanları, kulüp yöneticileri, teknik direktörler ve takım kaptanları katıldı.

Riva'da ziyaret öncesi Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının ardından TFF yönetimi ve Kulüpler Birliği Vakfı temsilcilerini yemekte ağırladı. Yemeğin ardından Orhan Saka Salonu'nda ziyarete katılan herkes bir araya gelerek aile fotoğrafı çektirdi. Kulüp başkanları ve yöneticiler, söz alarak TFF yetkililerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Buluşmada, Türk futbolunun tüm paydaşlarıyla birlik, beraberlik içinde olunduğu mesajı verildi.

ALİ KOÇ'TAN ERDEN TİMUR'A: "NE PARA HARCADIN"

Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, konuşma yapmadan önce kürsüde toplanıldığı sırada Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'a esprili bir dille takıldı.

İkilinin selamlaştığı sırada Ali Koç, Timur'a transfer ile alakalı "Ne para harcadın ya" şeklinde seslendi. Erden Timur ise, "Harcamadım da öyle görünüyor" şeklinde cevap verdi.

Bu diyalog sonrası iki isim de durumu gülerek karşıladı ve konuşmaya geçildi.

ALİ KOÇ: "BÖYLE DURUMLAR OLAĞANÜSTÜ YAKLAŞIMLAR GEREKTİRİR"

TFF başkanı, yönetim kurulu üyeleri ve federasyon çalışanlarına geçmiş olsun dileyerek sözlerine başlayan Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, "Türk futboluna geçmiş olsun diyorum. İnşallah bir daha tekrarlanmayacak bir olaydır. Ancak sadece futbolun paydaşları değil, tüm halkımızı rahatsız eden bir konuyla karşı karşıyayız. Bakanlıklarımızın konuyu en ince detayına kadar irdeleyip olayları açığa çıkartacağından hiçbir şüphemiz yoktur." ifadelerini kullandı.

Kulüpler Birliği Vakfı olarak bu ziyareti yapmak istediklerini vurgulayan Ali Koç, şöyle konuştu:

"Esas mesaj, radikal olaylarla karşı karşıya olmamız. Böyle durumlar olağanüstü yaklaşımlar gerektirir. Türk futbolunda barış, fair-play olması için çok daha radikal yaklaşımlara ihtiyacımız olduğunu gördük. Ankaragücü-Beşiktaş maçında yaşanan olaylarla ilgili olarak, hangi kulübün oyuncusuna yapılırsa yapılsın, sebebi ne olursa olsun bu tür bir saldırı, hepimize yapılmıştır. Türk futboluna yapılmış bir saldırıdır, kabul edilemez. Korkarım ki doğru adımlar atılmazsa ileriye dönük olarak daha sık yaşanacağıyla ilgili riskler olduğunu düşünüyorum. Bir kulübün bir seyircisinin, maçta yaşandığı gibi bir eylemde bulunmasının koskoca bir camiayı bağlamaması gerektiğini düşünüyoruz. Camiaların bu sıkıntılarla tek başına uğraşmasındansa, hepimiz tek vücut mücadele etmeliyiz. Bununla beraber Galatasaray camiasına da geçmiş olsun diyorum. Sayın Dursun başkanla da konuştuk. İnşallah bunlar meczup olaylarıdır, tesadüfen arka arkaya denk gelmiştir ve bir daha yaşanmaz."

"Türkiye Cumhuriyeti futbol paydaşları ve taraftarlarına da çağrıda bulunmak istiyorum. Çok daha fazla provokasyona maruz kalabiliriz." diyen Koç, "Konuyla ilgili bilincin artması gerekir. Tribünlerde sorumlu, akılı, tek arzusu kulübü desteklemek olan insanların da bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Bizler de buna ön ayak olmalıyız." açıklamasını yaptı.

Ali Koç, pek çok probleme rağmen ligi iyi başladıklarını aktarırken, "İçinde bulunduğumuz ekonomik ortamda, sadece ülke ekonomisi olarak değil, bu sezonun sonunu getirmemiz mümkün gözükmüyor. Belki kulüplerin nefesi kasım-aralıkta tükenecek, bazıları ocakta-şubatta. Hepimizin nefesi bir yerde kesilecek. İlgili yerlere, en üst seviyelere derdimizi anlatmamıza rağmen fazla bir ilerleme sağlayamadık. Buna rağmen umutla başladığımız, yeni bir sayfa açtığımız bir sezon oldu. Bunun sebebi TFF değişimi. Kulüplerin ihtiyaçlarını ve sıkıntılarını giderebilmek için her şeyin yapıldığını görüyoruz. Tabii ki her sorunu TFF çözemez. Bizim için niyet önemlidir. Pek çok konuda sorunlar ya çözülüyor ya da çözülmesi için girişimlerde bulunuluyor. Yaşanan olağanüstü olaylar, stattaki gerginlikler, son bahsettiğimiz 3 olay bizi fazlasıyla endişeye sevk etti. Bu sorunların giderilmesinde ana faktör bizleriz. Kendi bahçemizi temizlemeliyiz." şeklinde görüş belirtti.

Hakem performanslarının da önemine değinen Ali Koç, "Federasyonumuzun hakem performanslarıyla ilgili pek çok girişimde bulunduğunu görüyoruz. Hakem konuları bu sezona has bir durum değil. Sonucunda iyi ki güvenmişiz demek istiyoruz. Bu konuda hamleler yapıldığını biliyoruz. Bizler bu niyet çerçevesinde, söylemlerimizde azami hassasiyet göstermemiz gerektiğinin farkındayız." ifadelerini kullandı.

Medyanın da futbol ikliminin düzelmesi için sorumluluğu bulunduğunun altını çizen Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı, sözlerini şöyle tamamladı:

"İfade özgürlüğüne son derece önem veren bir insan olarak, ifade özgürlüğü ile ifade sorumsuzluğu arasındaki farkı anlayabilmemiz lazım. Bazı televizyon programlarında, sosyal medyada, başkanlara, yöneticilere, futbolculara, teknik direktörlere yapılan saldırılar, hakaretler, özellikle televizyon ortamında... Şu anda Türk futbolunda nefret, ayrıştırma ortamı olması için atılan tohumların farkındayız. Bu konuyu topyekun, tüm kulüpler ve federasyonumuz olarak adreslememiz gerekmektedir. Esas kulüplerin taraftarlarını birbirleriyle kavga eder hale getirmek için ne yazık ki iklim son derece müsait. Bugün sosyal medya ortamında yaşananlar, aslında kulüplerin günlük icraatlarını, gelecek planlarını etkiler hale gelmiştir. Daha fazla takipçiyle illegal bahis sitelerinden bir ekonomi ve ticaret oluşturmak için şu an ülkemizde bir yapı ve iklim söz konusudur. Bu yapı, futbolun en önemli paydaşlarını, kulüpleri birbirine düşürmektedir. Bu yapıyla topyekun savaşmalıyız. Yok o yazar bunu yazmış, yok o bunu söylemiş... Bir önceki federasyonunun en büyük sorunu, basında yapılan haberlerden etkilenip, yönetmekti. Lütfen bu ortamdan uzak duralım. Federasyon ve kulüplerimiz kafa kafaya verdiği müddetçe, devletimizin ilgili birimleriyle birlikte çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yok."

BÜYÜKEKŞİ: "ÜSTESİNDEN GELEMEYECEĞİMİZ SORUN YOK"

Ziyaretin ardından konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Perşembe günü meydana gelen olaydan sonra başta Cumhurbaşkanı'mız ve bakanlarımız olmak üzere, birçok başkanımız özellikle mesaj atarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Bugün de başkanlarımız, futbolcular, teknik direktörler buraya gelerek bize güç kattılar. Eğer bir olursak, üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yok. Federasyon olarak ilk günden beri çok hızlı bir şekilde 'Sorun yok, çare var' diyerek her türlü soruna çözüm bulabilmek için çalışıyoruz. İçeride fotoğraf çekilirken kol kola girdik. Her zaman kol kola olursak bizi kimse yıkamaz. Bizi hiçbir şey yıldıramaz. Aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sorunlar yıllardan bu yana gelmiş, yavaş yavaş çözmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

TFF Fair-Play Kurulunu hayat geçirdiklerini aktaran Büyükekşi, "Bu kurul her ay toplanacak, ayın en centilmen futbolcusu, ayın en centilmen teknik direktörü, ayın en centilmen futbol takımı, ayın en centilmen başkanı ve ayın en centilmen taraftarını seçecek. Bunlara maddi ödül de vereceğiz. Kulüplere kestiğimiz cezanın bir kısmını onlara bu şekilde vereceğiz. Onları bir ay boyunca duyuracağız." şeklinde konuştu.

Federasyona yönelik saldırıdan dolayı bir hafta boyunca maçları 1 dakika geç başlattıklarını hatırlatan TFF Başkanı, "Buradan çağrı yapıyorum. 2023 yılı, Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılı. İnşallah hep beraber; kulüpler, federasyon, başkanlarımız, futbolcularımız, hakemler 100'üncü yıla yakışır bir sezon geçiririz. Çünkü yapacağımız her şey aslında ligimizin marka değerini artırmak için. Eğer marka değerini artıramazsak hiçbir şeyde başarılı olamayız. Marka değerini artırabilirsek, takımlarımız, milli takımlarımız daha güçlü olur. Burada başarıyı hep birlikte ortaya çıkartacağız. Birlikte başaracağız. Ben kulüp başkanlarımıza, teknik direktörlerimize, futbolcularımıza teşekkür ediyorum. Bugün burada olmanız bana güç verdi." değerlendirmesinde bulundu.