Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan tarihi açıklamalar! Galatasaray maçına neden çıkmadıklarını flaş sözlerle itiraf etti

"KENDİLERİNİ CANI GÖNÜLDEN KUTLUYORUM"

Ali Koç: "Kendilerini canı gönülden kutluyorum. Futbolun tüm unsurlarını kendi lehlerine hizmet eder hale getirmeleri büyük bir başarı. Demin saydıklarımın hangisi rakibimizin başına geldi? Eski rekabet ortamı olsaydı zaten Galatasaray başvururdu bu tarih değişsin diye. Geldiğimiz nokta, kazanmak için her yol mübahtır anlayışının sonucu. En küçük bir rahatsızlıkta da öyle bir isyan ederler ki kendi kurdukları sisteme, sanırsın dünyanın en mağdur takımı."