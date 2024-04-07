Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan tarihi açıklamalar! Galatasaray maçına neden çıkmadıklarını flaş sözlerle itiraf etti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Galatasaray mücadelesi öncesi ilk açıklama geldi.
Ali Koç: "Bugün burada bu kararı almamızın sebebi sadece son dönemde yaşadıklarımız değil. Olağanüstü Genel Kurul'da gösterdiğimiz videoda yaşadıklarımızı gösterdik, anlattık. Son deplasmanda yaşadıklarımızın ardından FIFA Başkanı futbolcuların emniyetinden bahsetti. Kim zorunlu bunu sağlamakta? Ev sahibi, TFF, devlet, yani valilik ve emniyet güçleri. Trabzonspor maçında bu ortam sağlanabildi mi?"
Ali Koç: "Olağanüstü bir şey olmadığı durumda aday olmayacağımı söylemiştim. Bana göre şu an olağanüstü bir şey olmadı. Ama durum oraya gidiyor. Bu konuyu bayramdan sonra ele alacağız."
Ali Koç: "Kendilerini canı gönülden kutluyorum. Futbolun tüm unsurlarını kendi lehlerine hizmet eder hale getirmeleri büyük bir başarı. Demin saydıklarımın hangisi rakibimizin başına geldi? Eski rekabet ortamı olsaydı zaten Galatasaray başvururdu bu tarih değişsin diye. Geldiğimiz nokta, kazanmak için her yol mübahtır anlayışının sonucu. En küçük bir rahatsızlıkta da öyle bir isyan ederler ki kendi kurdukları sisteme, sanırsın dünyanın en mağdur takımı."
Ali Koç: "Ligden çekilme dahil her şeyi değerlendirdik. Camianın ileri gelenleri, kongre üyeleri, eski yöneticiler, futbolcularımız, bu sezonun emeğini heba etmeyelim dediler. Acele devam etmektense bu kararı bir sonraki kurulda değerlendirelim dedik."
Ali Koç: "2011 Süper Kupa'sı hala oynanmadı. TFF gerekli cevabı vermedi, değerlendirdiklerini de sanmıyorum. TFF'nin bu konuda neredeyse hiç adım atmamasını biz son derece manidar buluyoruz ve başka yerlere çağrışım yapan bir durum olarak nitelendiriyoruz. Artık nereye çekerseniz çekin. Beşiktaş başkanı ile konuştum. O kupa öyle ya da böyle oynanacak. O kupayı da Şanlıurfa'da oynamak istediğimizi ileteceğiz."