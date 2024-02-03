Fenerbahçe Başkanı Ali Koç.'tan Yüksek Divan Kurulu toplantısında Galatasaray'a olay sözler! "Utanmaları yok"

"MANİPULE YETENEĞİNE SAHİPLER"

"Biz hakikatten çok farklı camiayız. Herkes kendi camiasını en iyi bilir, kendi camiasını över. Ben gerçeklerden hareket etmek istiyorum. Olağanüstü yeteneğine sahipler. Algı yaratma, manipüle etme yeteneğine sahipler. Bizimle alakası olmayan konularla ilgili basın toplantısı yapıyorlar, devamlı Fenerbahçe gündeme geliyor."