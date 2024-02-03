Fenerbahçe Başkanı Ali Koç.'tan Yüksek Divan Kurulu toplantısında Galatasaray'a olay sözler! "Utanmaları yok"

Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşan Başkan Ali Koç dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Ezeli rakipleri Galatasaray'a yönelik de sert ifadeler kullanan Koç, "Utanmaları yok" dedi.
"Biz hakikatten çok farklı camiayız. Herkes kendi camiasını en iyi bilir, kendi camiasını över. Ben gerçeklerden hareket etmek istiyorum. Olağanüstü yeteneğine sahipler. Algı yaratma, manipüle etme yeteneğine sahipler. Bizimle alakası olmayan konularla ilgili basın toplantısı yapıyorlar, devamlı Fenerbahçe gündeme geliyor."
"10 pozisyonda 1 kez aleyhlerine karar çıksın, ortalığın altını üstüne getirirler. Utanma, üzülme, riyakarlık... Hiç böyle şeyleri yok. Utanma refleksi olmayan camia. Fenerbahçe'de hiçbir yönetici verdiği parayı geri bile istemez. Kulübün hisselerine haciz getirmez. Fenerbahçe'de bir yönetici verdiği para sonrası kulübün hisselerine haciz getirecek, sonra başkan seçilecek! Bu bizde olamaz, maça bile gelemez."
"Transfer yaparken etik kurallara dikkat etmezler. Bize kimse 'Oyuncumuzu ayarttınız' diyemez. Kulüpler Birliği Vakfı'nda bize herkes teşekkür eder. Onlar önce oyuncunun aklını çeler ve sonra kulübünü köşeye sıkıştırırlar. İşler kötü giderken ortalığı kızıştırırlar. Biz spor kulübüyüz, onlar spor kulübü."