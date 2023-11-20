Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin 90+5. dakikasında tarihi olay! Gol sonrası sosyal medya adeta yıkıldı

Kadın Futbol Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi, Beşiktaş’ı konuk etti. Ülker Stadyumu’nda oynanan müsabaka öncesi ev sahibi seremoniye, “Yaşasın Çocuklar! Dünya Çocuk Hakları Günü Kutlu Olsun pankartıyla çıktı. Kadın futbol derbisini Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ile Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da tribünden takip etti.

Mücadelenin 17. dakikasında duran top sonrası ceza sahası içerisinde Esra Manya, Beşiktaş’ı deplasmanda 1-0 öne geçiren golü kaydetti. 42. dakikada Olga’nın kullandığı serbest vuruşta Yaşam Göksu, ceza sahasında kafayla topu filelere gönderdi.

Ataklarını sıklaştıran sarı-lacivertliler, 45+2. dakikada öne geçti. Sağ kanattan Ecem’in yerden ortasında Yağmur Uraz’ın ön direkte yaptığı vuruşla top ağlarla buluştu. Derbide ilk yarı Fenerbahçe’nin 2-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı. 79. dakikada hızlı gelişen atakta İlayda sol kanattan ceza sahasına ortasında Yağmur Uraz, arka direkte topu ağlara göndererek farkı ikiye çıkardı. Beşiktaş’ta Donjeta Halilaj, uzatma dakikalarında attığı golle sonucu tayin etti.

Mücadeleden 3-2 galip ayrılan sarı-lacivertliler, puanını 27’ye yükseltirken, siyah-beyazlılar 20 puanda kaldı.

Fenerbahçe, Kadın Futbol Süper Ligi 12. haftasında Amed Sportif Faaliyetlere konuk olacak. Beşiktaş ise sahasında Hakkarigücü Spor ile karşılaşacak.

90+5. DAKİKADA İLGİNÇ KARAR!

Beşiktaş, 90+5. dakikada Donjeta Halilaj'ın golüyle farkı 1'e indirdi. Kaleci Göknur Güleryüz'ün degaj için hazırlandığı sırada elindeki topu kafayla alan Halilaj, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. Bu durum sonrası Fenerbahçeli futbolcular, hakeme yoğun itirazlarda bulunsalar da karar değişmedi ve filelere giden top, gol değeri kazandı.

Görüntüler TRT'den alınmıştır

