Fenerbahçe çok büyük umutlarla kadrosuna katmıştı, yıldız isim geldiği gibi gidiyor... Hiç beklenmedik ayrılık! İşte Süper Lig'in devleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer gündemi

Süper Lig'de sezonun tamamlanmasının hemen ardından kulüpler yeni sezon için çalışmalarına hız vermiş durumda. Özellikle ligin dev kulüpleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor birçok yıldız isimle temaslara başlarken bazı isimlerle de şimdiden anlaşma sağladı.

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray kadrosunu daha da güçlendirerek yeni sezona start vermek isterken ezeli rakipleri Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'da şampiyonluk kupasına uzanmak için var gücüyle kadro mühendisliği yapıyor.