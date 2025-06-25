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Fenerbahçe çok büyük umutlarla kadrosuna katmıştı, yıldız isim geldiği gibi gidiyor... Hiç beklenmedik ayrılık! İşte Süper Lig'in devleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer gündemi

Süper Lig'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ederken ligin dev kulüpleri hamlelerini erkenden yapmaya başladı. Gerçekleşen transferler kadar söylentiler de konuşulmaya devam ederken sizler için ligin dev ekipleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor için gündeme gelen isimlerin son durumlarını derledik. İşte ligin dev kulüplerinin güncel transfer söylentileri...

Berker İşleyen

Süper Lig'de sezonun tamamlanmasının hemen ardından kulüpler yeni sezon için çalışmalarına hız vermiş durumda. Özellikle ligin dev kulüpleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor birçok yıldız isimle temaslara başlarken bazı isimlerle de şimdiden anlaşma sağladı.

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray kadrosunu daha da güçlendirerek yeni sezona start vermek isterken ezeli rakipleri Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'da şampiyonluk kupasına uzanmak için var gücüyle kadro mühendisliği yapıyor.

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İŞTE GÜNCEL TRANSFER SÖYLENTİLERİ...

TALISCA GELDİĞİ GİBİ GİDİYOR

TALISCA GELDİĞİ GİBİ GİDİYOR

Geçen sezonun devre arasında uzun uğraşlar sonucunda Fenerbahçe’nin kadrosuna katmayı başardığı Anderson Talisca’ya ülkesinden iki önemli talip çıktı. Sarı Lacivertliler’le 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcuyu Flamengo ile Corinthians’ın istediği bildirildi. Brezilya ekiplerinin, kısa bir zaman içerisinde Fenerbahçe’nin kapısını çalması bekleniyor.

GALATASARAY'DAN LUCIMI ATAĞI!

GALATASARAY'DAN LUCIMI ATAĞI!

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Lucumi için Bologna yüksek bir bonservis bedeli istedi. İtalyan ekibinin serbest kalma bedeli olan 28 milyon euro talep etmesi nedeniyle Galatasaray'ın bu transferde acele etmeyeceği belirtildi.

BEŞİKTAŞ'TAN ÇİFTE ATAK!

BEŞİKTAŞ'TAN ÇİFTE ATAK!

İtalyan basını, golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş için iki önemli iddia ortaya attı. La Gazzetta dello Sport, siyah-beyazlıların, Roma'da forma giyen Tammy Abraham'ı kadrosuna katmak istediğini yazdı. Haberde, Kartal'ın İngiliz golcüyü kiralık olarak düşündüğü ileri sürüldü. Tuttosport ise Beşiktaş'ın Patrik Schick'in peşinde olduğunu savundu. İtalyan gazetesindeki haberde, siyah-beyazlıların, Leverkusen'de top koşturan Çek yıldızı renklerine bağlamanın hesaplarını yaptığı iddia edildi.

İLKAY ADIM ADIM CİMBOM'A

İLKAY ADIM ADIM CİMBOM'A

Galatasaray'da orta saha transferi için adaylar arasında Manchester City'den İlkay Gündoğan yer alıyor. Pep Guardiola, İlkay'ın ayrılığıyla ilgili herhangi bir gelişme olmadığını açıklarken sarı-kırmızılıların transferdeki yol haritası belli oldu. Deneyimli oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'ın transfer planı belli oldu. Sabah gazetesinde yer alan haberde Galatasaray'ın Dries Mertens'te olduğu gibi İlkay'a ilk etapta 1+1 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi.

TRABZONSPOR'DAN 'ADA' HAMLESİ!

TRABZONSPOR'DAN 'ADA' HAMLESİ!

İngiliz basınında yer alan haberlerde, Trabzonspor'un Southampton'dan Jan Bednarek'i transfer etmek istediği savunuldu. 29 yaşındaki stoperin de bu transfere sıcak baktığı kaydedildi. Southampton'ın Championship'e düşmesinden dolayı görüşmelerin rahat geçebileceği ifade edildi.

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