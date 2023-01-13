Fenerbahçe'de Altay Bayındır çıkmazı! Galatasaray'ın eski hocası onayı verdi, Barcelona menajerini davet etti... Yerine gelecek isim belli oldu!

BARCELONA'DAN DAVET!

Tüm bunlar yaşanırken, Altay için çok konuşulacak bir iddia da ortaya atıldı. Buna göre; Ter Stegen’e birinci sınıf bir alternatif arayan Barcelona’nın Altay’ın menajerini İspanya’ya davet ettiği iddia edildi. Finansal Fair-Play konusunda sıkıntı yaşayan ve gelecek sezon transferlerinin çoğunu sözleşmesi sona eren oyuncularla yapmak zorunda olan Barcelona’nun Inaki Pena ya da Arnau’dan birisini ikinci değil üçüncü kaleci olarak düşündüğü belirtildi.