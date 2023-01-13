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Fenerbahçe'de Altay Bayındır çıkmazı! Galatasaray'ın eski hocası onayı verdi, Barcelona menajerini davet etti... Yerine gelecek isim belli oldu!

13.01.2023 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin son haftalarda eleştirilen isimlerin başında gelen Altay Bayındır için iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Son oynanan Galatasaray derbisinde kalesinde 3 gol gören Altay Bayındır'a tepkiler sürerken, Fenerbahçe'den Altay için bir açıklama geldi. Tüm bunlar yaşanırken, genç file bekçisi için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Altay Bayındır

Altay Bayındır

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig'de Jorge Jesus ile şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, ligin son haftasında ezeli rakibi Galatasaray ile karşı karşıya gelirken mücadele Sarı-Kırmızılılar'ın 3-0'lık galibiyeti ile tamamlanmış karşılaşmanın ardından Sarı-Lacivertliler'de en çok eleştirilen isimlerden biri ise 24 yaşındaki file bekçisi Altay Bayındır olmuştu.

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İmzayı attı, itiraf etti! 'Başkan bana dedi ki...'

Yediği hatalı goller sonrası ağır eleştirilere maruz kalan Bayındır için derbi mağlubiyeti ipleri kopma noktasına getirirken, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi bitecek olan genç oyuncunun morali hayli bozuk olduğu öğrenilirken, “Görüşmeler tıkandı, Altay gidecek yabancı kaleci gelecek” dedikoduları dinmek bilmiyor.

"YOLLARIMIZI AYIRMA DÜŞÜNCEMİZ YOK" 

"YOLLARIMIZI AYIRMA DÜŞÜNCEMİZ YOK" 

Konu hakkında açıklama yapan Fenerbahçe yöneticileri, “Altay bizim için sıradan bir kaleci değil, takımımızın kaptanı. Bu iddialar ona ve takıma zarar veriyor. Bu sezon formsuz olsa da biz onun toparlanıp eski çizgisini yakalayacağından eminiz. Yolları ayırma gibi bir düşünce de kesinlikle yok” ifadelerini kullandı.

JESUS'TAN 'KALECİ' TALEBİ! 

JESUS'TAN 'KALECİ' TALEBİ! 

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus’un, taraftar protesto ettiği dönemde Altay Bayındır’a sahip çıkmasına rağmen yönetimden mutlaka deneyimli bir kaleci transferi talep ettiği öne sürülmüştü.

BARCELONA'DAN DAVET! 

BARCELONA'DAN DAVET! 

Tüm bunlar yaşanırken, Altay için çok konuşulacak bir iddia da ortaya atıldı. Buna göre; Ter Stegen’e birinci sınıf bir alternatif arayan Barcelona’nın Altay’ın menajerini İspanya’ya davet ettiği iddia edildi. Finansal Fair-Play konusunda sıkıntı yaşayan ve gelecek sezon transferlerinin çoğunu sözleşmesi sona eren oyuncularla yapmak zorunda olan Barcelona’nun Inaki Pena ya da Arnau’dan birisini ikinci değil üçüncü kaleci olarak düşündüğü belirtildi.

TORRENT'TEN OLUMLU RAPOR 

TORRENT'TEN OLUMLU RAPOR 

Altay’ın Ter Stegen’in yedeği olarak ilk sırada tutulduğu milli kaleci için daha önce Barça forması giyen Rüştü Reçber ile Türkiye’de çalışan Katalan teknik adam Torrent’ten olumlu rapor alındığı belirtildi.

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