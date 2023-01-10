Jorge Jesus biletini kesti! Galatasaray maçının faturası Altay Bayındır'a kesildi! Sezon sonuna kadar kiralama teklifi...

Hem Avrupa'da hem de ligde oynadığı futbolla beğeni toplayan ve söz konusu süreçte gol yollarında çok etkili bir görüntü sergileyen Fenerbahçe, son bölümde ise beklentinin çok gerisinde kalarak zirveden uzaklaştı. Galatasaray karşısında kendi evinde farklı mağlup olan sarı-lacivertlilerde fatura Altay Bayındır'a kesildi.

TAKIMDAN AYRILMAK İSTİYOR

Fenerbahçe'nin ilk hedefinin Keylor Navas olduğu iddia edildi. PSG'de Donnaruma'nın yedeği olan ve forma şansı bulamayan 36 yaşındaki kalecinin takımdan ayrılmaya hazırlandığı biliniyor.

SEZON SONUNA KADAR KİRALIK

Keylor Navas'ın bu tutumunun ardından devreye giren Fenerbahçeli yöneticiler 36 yaşındaki kaleciyi sezon sonuna kadar kiralamak için düğmeye bastı. Altay'ın performansından memnun kalmayan Jorge Jesus'un bu isteğinin ardından sarı-lacivertliler devre arasında kesin olarak kaleci takviyesi yapacak.



