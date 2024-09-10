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  4. Fenerbahçe'de Jose Mourinho, Galatasaray'ı hedef aldı! ''Onlara karşı her şey farklı! Eşyalarımı toplar giderdim..."

Fenerbahçe'de Jose Mourinho, Galatasaray'ı hedef aldı! ''Onlara karşı her şey farklı! Eşyalarımı toplar giderdim..."

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
10.09.2024 22:26
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, 'Türkiye'de sadece Galatasaray kart görmüyor' sözlerinin sorulmasıyla ilgili konuştu. Jose Mourinho, "Bence Galatasaray'a farklı bir bakış var. Bence öyle. Benim doğama aykırı bir şey. Çünkü bence 90 dakika boyunca herkes aynıdır. Guardiola da olsa Ancelotti de olsa, genç bir hoca da olsa kurallar herkes için aynıdır. Kulübün statüsü fark etmez." dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Habertürk Spor'a açıklamalarda bulundu. Mourinho, "Hedefim şu ki, Fenerbahçe'de o kadar başarılı olayım ki, Fenerbahçe daha fazla süre kalmamı istesin." ifadelerini kullandı.

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"GALATASARAY'A KARŞI FARKLI"

"GALATASARAY'A KARŞI FARKLI"

"Galatasaray'a karşı farklı bir bakış var. Benim doğama aykırı bir şey. 90 dakika boyunca herkes aynıdır. Guardiola da Ancelotti de aynıdır. Birkaç haftalık genç bir hoca için de şartlar aynıdır. Aynı şekilde davranmaları gerekiyor. Sahada Ronaldo da Messi de aynı, 16 yaşındaki Deniz de olsa fark etmez. Kurallar her kulübe aynı olmalı."

"GALATASARAY'IN YEREL MAÇLARINA BAKTIĞIMIZDA BİR FARK VAR"

"GALATASARAY'IN YEREL MAÇLARINA BAKTIĞIMIZDA BİR FARK VAR"

"Galatasaray'ın yerel maçlarına baktığımızda bir fark var. Bir fark var. Bu da ligin güvenilirliğine aykırı. Üstelik liginize yurt dışında da saygı duyulmasını istiyorsanız. Tamam mütevazı değilim. Ama benim burada olmam daha fazla dikkat çekiyor. Ligin yurt dışında güvenilir olması için bu işlerin bitmesi gerekiyor."

GALATASARAY DERBİSİ

GALATASARAY DERBİSİ

"İnsanlar derbileri erkenden düşünmeye çok yatkın. Çok erkenden düşünmek yanlış. Pazar günü Kasımpaşa ile önemli bir maçımız var. Pazartesi günü takım izinli olacak ama size şunun sözünü verebilirim, pazartesi günü ben izinli olmayacağım. Kafamı tamamen Galatasaray maçına vereceğim ama şu anda o maçı bir saniye bile düşünmüyorum."

"FARKLI TEKLİFLER VARDI"

"FARKLI TEKLİFLER VARDI"

"Sakin şekilde bekliyordum, analiz ediyordum. Farklı teklifler vardı. Farklı başkanlarla görüştüm. Motive edecek kararı vermek için acele etmiyordum. O dönem 3 başkan adayının hepsi benimle görüştü. Bu da kulübün beni ne kadar istediğini hissetmemi sağladı. ali Koç ve Mario Branco, bana bu kulübün hırslarını acılarını, yara izlerini ve hayallerini anlattı. Yeni bir ülke olması sebebiyle motiveydim. İngiltere, İtalya, Portekiz değil, burası yenilikti. Aynı zamanda kulübün zor bir dönemde olması hırsı vardı. Kulübün hayallerini iyi anlıyorum ve bu kulübün parçası olmak istiyorum."

"TÜRKİYE'DE DIŞARI ÇIKSAM 10 METRE YÜRÜYEMEM"

"TÜRKİYE'DE DIŞARI ÇIKSAM 10 METRE YÜRÜYEMEM"

"İngiltere'de insanlar futbolu sadece haftada 90 dakika yaşıyor. Haftanın geri kalanında kendi işleri hayatları var. Chelsea'de çalışırken evim 10 dakika yürüme mesafesindeydi. Maç bitince eve yürürdüm. Türkiye'de 10 metre yürüyemem. Baskıyı seviyorum. Duyguyu seviyorum. Çok fazla şiddet, agresyon gibi şeyleri kapı dışında bırakıp bunu kontrol altına alırsak her şey daha güzel olur. Ligde çok fazla aynı şehirden takım var, İngiltere'de böyleydi. Ama İstanbul'da yaşadığımızla karşılaştırılamaz."

Anahtar Kelimeler:
José Mourinho fenerbahçe galatasaray
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