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Fenerbahçe'de sadece 12 maça çıkmıştı, yeni takımında şov yapıyor! Max Meyer'i İsviçre'de tutamıyorlar...

25.10.2022 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezona Vitor Pereira yönetiminde başlamış ve birçok oyuncuyu kadrosuna katmıştı. Transfer edilen isimler arasında Max Meyer de yer alıyordu. Alman orta saha oyuncusu, sarı - lacivertli kulüpte beklenen performansı gösterememiş ve önce devre arasında Midtjylland'e kiralanmış ardından ise sezon başında bedelsiz olarak Luzern'e transfer olmuştu. Meyer, burada adeta kendini buldu. F.Bahçe'de 12 maça çıkabilen Meyer, Luzern'de çıktığı 8 maçta verdiği katkıyla gündeme oturdu.

Bu sezona fırtına gibi başlayan ve Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 11 haftada maç eksiği olmasına rağmen lider konumda bulunan Fenerbahçe'de sezon başında takımdan ayrılan futbolcular, gösterdikleri performanslarla dikkat çekiyorlar. Geçtiğimiz sezon teknik direktör Vitor Pereira'nın gelişiyle birlikte takıma dahil edilen Max Meyer ve Mergim Berisha, transfer oldukları takımlarda adeta şov yapıyorlar.

MYNET - DETAY HABER

FENERBAHÇE'DEN AYRILANLAR ŞOV YAPTI

GEÇEN SEZON GELMİŞTİ

GEÇEN SEZON GELMİŞTİ
Sarı - lacivertlilere geçen sezonun başında Köln'den bonservis bedeli olmadan gelen Max Meyer, Fenerbahçe'de çıktığı 12 maçın ardından devre arasında Midtjylland'e kiralanmıştı.

FENERBAHÇE'DE 1 GOL, MIDTJYLLAND'DE 2 ASİST

FENERBAHÇE'DE 1 GOL, MIDTJYLLAND'DE 2 ASİST
Fenerbahçe'de 1 gol kaydetme başarısı gösteren Meyer, Midtjylland forması ile 2 asist yapmıştı.

LUZERN'DE KENDİSİNİ BULDU

LUZERN'DE KENDİSİNİ BULDU
Bu sezonun başında Kanarya'dan ayrılan ve bedelsiz olarak İsviçre'nin Luzern takımına transfer olan Alman orta saha oyuncusu burada adeta kendini buldu.

TAKIMININ EN SKORERİ

TAKIMININ EN SKORERİ
Meyer, Luzern'de çıktığı 8 resmi karşılaşmada 6 gol kaydederek takımının en çok gol atan oyuncusu oldu.

DİKKAT ÇEKTİ

DİKKAT ÇEKTİ
27 yaşındaki futbolcunun gösterdiği performans, Fenerbahçeli taraftarların da dikkatini çekti.
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