Fenerbahçe'de sadece 12 maça çıkmıştı, yeni takımında şov yapıyor! Max Meyer'i İsviçre'de tutamıyorlar...

Bu sezona fırtına gibi başlayan ve Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 11 haftada maç eksiği olmasına rağmen lider konumda bulunan Fenerbahçe'de sezon başında takımdan ayrılan futbolcular, gösterdikleri performanslarla dikkat çekiyorlar. Geçtiğimiz sezon teknik direktör Vitor Pereira'nın gelişiyle birlikte takıma dahil edilen Max Meyer ve Mergim Berisha, transfer oldukları takımlarda adeta şov yapıyorlar. MYNET - DETAY HABER

FENERBAHÇE'DEN AYRILANLAR ŞOV YAPTI

GEÇEN SEZON GELMİŞTİ Sarı - lacivertlilere geçen sezonun başında Köln'den bonservis bedeli olmadan gelen Max Meyer, Fenerbahçe'de çıktığı 12 maçın ardından devre arasında Midtjylland'e kiralanmıştı.

FENERBAHÇE'DE 1 GOL, MIDTJYLLAND'DE 2 ASİST Fenerbahçe'de 1 gol kaydetme başarısı gösteren Meyer, Midtjylland forması ile 2 asist yapmıştı.

LUZERN'DE KENDİSİNİ BULDU Bu sezonun başında Kanarya'dan ayrılan ve bedelsiz olarak İsviçre'nin Luzern takımına transfer olan Alman orta saha oyuncusu burada adeta kendini buldu.

TAKIMININ EN SKORERİ Meyer, Luzern'de çıktığı 8 resmi karşılaşmada 6 gol kaydederek takımının en çok gol atan oyuncusu oldu.