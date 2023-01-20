Fenerbahçe'den gece yarısı Aboubakar açıklaması! Beşiktaş tam işi bitirdi derken...

"HER ŞEY GAYET İYİ GİDİYOR"

Sezonu Avrupa müsabakaları için erken açtıklarını belirten Baki, "Son derece ciddi bir tempoya girdik. Birçok rakibimizden daha çok maç yaptık. Dünya Kupası’na kadar olan süreçte camianın özlediği, beklediği daha sonra takdir ettiği güçlü bir oyun ortaya koyarak ciddi anlamda da gol atarak zirvede kalmayı başardık. O zaman da söylemiştik, ’Futbolun doğasında bu tür erken form tutan takımlarda inişler, düşüşler olur ve tekrar çıkışı olur’. Önemli olan düştüğümüz maçlarda hiçbir çatlağa izin vermeden camia olarak kenetlenip yürümek önemli dedim. Öyle bir dönem de yaşadık. Giresun maçında kaza oldu. Daha sonra iki tane büyük rakibimize karşı maç verdik. Yavaş yavaş çıkışımız başladı diyebilirim. Camiamızı ricam olacak, suni gündemlere takılmasınlar. İddia edilen bütün senaryoları okudum. Hiçbir şekilde böyle şeyler yaşanmadı. Her şey gayet iyi gidiyor. Bazı rakip yöneticilerimiz var. Uzun süredir de ortada gözükmeyen rakip yöneticilerimiz var. İş Fenerbahçe olduğu zaman, kendilerini ilgilendirmeyen maçlar olduğu zaman bile anti Fenerbahçelilik ruhları ortaya çıkıyor. Daha önce de olmuştu. Eleştirisinin 5 saniye sonra çürüdüğünü hep beraber gördük. Çünkü uzatmalar dakikaların yüzde 50’si de oynanmadı. Mesela ofsaytımsı diye literatüre geçecek bir skandal yaşayan Türk futbolunda, onda dahi ağzını açmayanlar, Fenerbahçe’nin Gaziantep maçının uzatma dakikalarıyla ilgili polemik yapmaya çalışıyorlar. Kendi camialarının haklarını korumaya davet ediyorum. Bizlerin bu tür verdiği demeçler taraftarı etkiliyor. Fazla düşünüp az konuşmamız lazım" şeklinde konuştu.