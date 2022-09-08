SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe Dinamo Kiev'i 2-1 mağlup etti! Kanarya rövanşı aldı

Fenerbahçe Dinamo Kiev'i 2-1 mağlup etti! Kanarya rövanşı aldı

08.09.2022 21:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, B Grubu ilk maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi. Mücadelede gülen taraf 2-1'lik skorla temsilcimiz Fenerbahçe oldu. Bu sonuçla Fenerbahçe 3 puanın sahibi oldu.. Temsilcimiz gruptaki ikinci maçında Fransız ekibi Rennes'in konuğu olacak. İşte Fenerbahçe Dinamo Kiev karşılaşmasına dair detaylar..

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Temsilcimiz Fenerbahçe B Grubu ilk maçında Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibini İstanbul'da konuk etti. Karşılaşma oldukça hızlı başlarken, Ukrayna ekibinin sürekli olarak oyunu soğutma çabası ve sert müdahaleleri Fenerbahçe kulübesinden ve taraftarlardan tepki çekti.

BATSHUAYI İPTEN ALDI!

0cc1ae7c7ebcc450bece937cc037d054

Karşılaşmada gol perdesini mücadelenin 35. dakikasında yeni transferlerden Gustavo Henrique açarken, galibiyet golü 90+2. dakikada Batshuayi'den geldi. konuk ekibin tek golünü ise Tsygankov kaydetti. geldi. Bu sonuçla Sarı-Lacivertliler B Grubu'na 3 puanla başlarken, grubun bir diğer mücadelesinde Rennes AEK'i 2-1 mağlup etti.

Temsilcimiz B Grubu ikinci maçında 15 Eylül Perşembe günü Fransız ekibi Rennes ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

İRFAN CAN KULÜBEDE BAŞLADI

5e6c3c8a-c0f7-44f4-8e1f-085cbdaefe44

Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan müsabakada Kayserispor maçında ilk 11'de görevlendirdiği İrfan Can Kahveci'yi kulübeye çekerken, bu oyuncunun yerine Diego Rossi'yi sahaya sürdü. Ukrayna temsilcisi karşısında kalede Altay Bayındır'a şans veren 68 yaşındaki çalıştırıcı, 3'lü savunmada Gustavo Henrique, Attila Szalai ve Luan Peres'i görevlendirdi. Kanatlarda Ferdi Kadıoğlu ile Ezgjan Alioski görev alırken, orta ikilide Willian Arao ve Miguel Crespo oynadı. Portekizli teknik adam, hücumdaki üçlüsünü ise Diego Rossi, Joshua King ve Joao Pedro'dan oluşturdu.

Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Eğribayat, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Arda Güler, Enner Valencia, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Bright Osayi-Samuel, Michy Batshuayi, Miha Zajc, İsmail Yüksek ve Emre Mor ise yedek soyundu.

BATSHUAYI İLK KEZ

242f479e-48a5-4c5a-aaef-add576469e31

Fenerbahçe'nin yeni transferi Michy Batshuayi, ilk kez kadroda yer aldı. Transfer döneminin sonunda sarı-lacivertli renklere katılan Batshuayi, Avrupa listesine yetiştirilmişti. 28 yaşındaki Belçikalı oyuncu, müsabakaya yedek kulübesinde başladı.

SERDAR AZİZ DÖNDÜ

628789eb86b2442028e325b8

Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Serdar Aziz, Dinamo Kiev maçıyla sahalara döndü. Sezon başında Dinamo Kiev ile oynanan ilk karşılaşmada sakatlanan Serdar, 51 gün sonra yine Ukrayna temsilcisi karşısında takımına dahil oldu. Serdar, müsabakaya yedek kulübesinde başladı.

JOAO PEDRO, AVRUPA'DA İLK KEZ

b2c2b5b5-705d-45b6-9348-5ed01ae18c1b

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Joao Pedro, Avrupa'da ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi. Transferinin ardından yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süre takımdan ayrı kalan tecrübeli oyuncu, ligde ise Konyaspor ve Kayserispor'a karşı forma giymişti.

6 İSİM YOK

eb5ee177-daee-4ed0-94f8-8d97f4fb8fcd

Fenerbahçe'nin UEFA listesinde 6 isim yer almıyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Nazım Sangare'nin yanı sıra, Mauricio Lemos, Filip Novak, Bruma, Serdar Dursun ve Burak Kapacak, UEFA listesine dahil edilmedi.

SON KIEV MAÇI KADROSUNDA 5 DEĞİŞİKLİK

0652bbea-cf6a-4d99-8ecb-b68221bce1c6

Fenerbahçe, bu sezon başında Dinamo Kiev ile UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde yaptığı maça göre 5 farklı isimle sahaya çıktı.

Sarı-lacivertliler, 27 Temmuz'da oynanan ve uzatmalarda 2-1 kaybederek elendikleri karşılaşmanın ilk 11'inden Marcel Tisserand ile yollarını ayırırken, Bright Osayi-Samuel, İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek ve Enner Valencia yedek soyundu.

Söz konusu karşılaşmada sarı-lacivertlilerin kadrosunda bulunmayan Luan Peres, Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski ve Joao Pedro ile o maça yedek başlayan Miguel Crespo ise başlangıç 11'inde yer aldı.

KADIKÖY KAPALI GİŞE

3a07e3ad-7ae8-4950-8fd7-cb88e2f3cbba

Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev ile oynadığı karşılaşmada tribünlerin tamamı doldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, kendileri için ayrılan bölümlerin tamamını doldururken, maç öncesi takımlarına tezahüratlarla destek verdi.

FENERBAHÇE-DINAMO KIEV MAÇINDAN KARELER

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi Dinamo Kiev son dakika fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

İkinci el otoda son hafta 'fırsatçıları' iş başında

İkinci el otoda son hafta 'fırsatçıları' iş başında

Son transfer bombası: Cristiano Ronaldo!

Son transfer bombası: Cristiano Ronaldo!

Gerçekleri bir bir açıkladı! Transfer...

Gerçekleri bir bir açıkladı! Transfer...

Başkan resmen açıkladı! F.Bahçe anlaştı, Beşiktaş aldı...

Başkan resmen açıkladı! F.Bahçe anlaştı, Beşiktaş aldı...

Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçen an!

Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçen an!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Bluzunun dekoltesi yetmedi! Şortunun düğmesini açtı

Bluzunun dekoltesi yetmedi! Şortunun düğmesini açtı

Bunca yıl sağlıklı bildik: Hayal kırıklığı yarattı

Bunca yıl sağlıklı bildik: Hayal kırıklığı yarattı

PARTNER
Mega Eylül indirimleri! Dünyaca ünlü markaların saatlerinde büyük fırsat

Mega Eylül indirimleri! Dünyaca ünlü markaların saatlerinde büyük fırsat

Cesur paylaşımlarıyla gündem olmuştu! “Seksi pozlarımı annem...”

Cesur paylaşımlarıyla gündem olmuştu! “Seksi pozlarımı annem...”

İlginç yetenek! “Vücudumu ikiye katlayabiliyorum”

İlginç yetenek! “Vücudumu ikiye katlayabiliyorum”

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.