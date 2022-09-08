İşte Fenerbahçe'nin grubunda güncel puan durumu!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, Kadıköy'de Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi. Mücadelede 3 puanı hanesine yazdıran taraf 90+2. dakikada Batshuayi'nin kaydettiği golle 2-1 kazanan temsilcimiz Fenerbahçe olurken Sarı-Lacivertliler, 3 puanlı bir başlangıç yapmış oldu.

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Öte yandan B Grubu'ndaki diğer karşılaşmada Yunanistan temsilcisi AEK sahasında Rennes ile karşı karşıya geldi. Mücadele Rennes'in 90+4. dakikasında attığı golle 2-1 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Alınan bu sonuçların ardından B Grubu'nda puan durumu şöyle oluştu: