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İşte Fenerbahçe'nin grubunda güncel puan durumu!

08.09.2022 21:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan grup maçlarıyla devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, B Grubu ilk mücadelesinde Dinamo Kiev'i 2-1 mağlup etmeyi başarırken 3 puanlı bir başlangıç yaptı. İşte B Grubu'nda güncel puan durumu.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, Kadıköy'de Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi. Mücadelede 3 puanı hanesine yazdıran taraf 90+2. dakikada Batshuayi'nin kaydettiği golle 2-1 kazanan temsilcimiz Fenerbahçe olurken Sarı-Lacivertliler, 3 puanlı bir başlangıç yapmış oldu.

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Öte yandan B Grubu'ndaki diğer karşılaşmada Yunanistan temsilcisi AEK sahasında Rennes ile karşı karşıya geldi. Mücadele Rennes'in 90+4. dakikasında attığı golle 2-1 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Alınan bu sonuçların ardından B Grubu'nda puan durumu şöyle oluştu:

B GRUBU'NDA GÜNCEL PUAN DURUMU

1) RENNES

1) RENNES
3 PUAN

2) FENERBAHÇE

2) FENERBAHÇE
3 PUAN

3) DINAMO KIEV

3) DINAMO KIEV
0 PUAN

4) AEK

4) AEK
0 PUAN
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Anahtar Kelimeler:
AEK son dakika fenerbahçe rennes uefa avrupa
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