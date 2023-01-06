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  4. Fenerbahçe Galatasaray derbisi erken başladı! Sarı Lacivertli taraftarların koreografisi sızdı... Fenerbahçe'den Galatasaray'ı çıldırtacak pankart

Fenerbahçe Galatasaray derbisi erken başladı! Sarı Lacivertli taraftarların koreografisi sızdı... Fenerbahçe'den Galatasaray'ı çıldırtacak pankart

06.01.2023 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de heyecan 18. hafta mücadeleleri ile sürecek. Haftanın maçında Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlayacak. Karşılaşmanın oynanmasına kısa bir süre kala Galatasaray taraftarlarının mücadeleye alınmayacağı duyurulurken, Fenerbahçe taraftarının uzun süre unutulmayacak bir koreografi yapmaya hazırlandığı öğrenildi. İşte detaylar...

Süper Lig'in 18. haftası dev bir mücadeleye sahne olacak. Lider Galatasaray, 18. hafta mücadelesinde deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

İki ekipte mutlak 3 puan için sahaya çıkarken, mücadele yalnızca sahada değil tribünlerde de sürüyor. Rakip takım taraftarlarının alınmayacağı dev derbide Sarı-Lacivertli taraftarlar hummalı bir çalışmaya başladığı öğrenildi.

Taraftarların amacı ise milyonlarca sporseverin izleyeceği karşılaşmada en iyi koreografiyi ortaya çıkarabilmek. Sürpriz olacak koreografinin ana teması gelecek sezondan itibaren her türlü alanda kullanılacağı açıklanan “5 yıldız” olacağı ise sızan bilgiler arasında.

28 ŞAMPİYONLUK VURGUSU 

28 ŞAMPİYONLUK VURGUSU 

Taraftarların 28 şampiyonluk ve 5 yıldız temalı koreografi için Fenerbahçe marşında isimleri geçen Cihat Arman, Lefter Küçükandonyadis, Can Bartu ve Fikret Arıcan gibi isimlerin fotoğraflarına da yer verilecek.

GALATASARAY'A GÖNDERME 

GALATASARAY'A GÖNDERME 

Yapılacak koreografide yer alacak mesajın ise 5 yıldız teması üzerinden ezeli rakip Galatasaray’a bir gönderme yapılması bekleniyor.

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