Fenerbahçe Galatasaray derbisi erken başladı! Sarı Lacivertli taraftarların koreografisi sızdı... Fenerbahçe'den Galatasaray'ı çıldırtacak pankart

Süper Lig'in 18. haftası dev bir mücadeleye sahne olacak. Lider Galatasaray, 18. hafta mücadelesinde deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.
İki ekipte mutlak 3 puan için sahaya çıkarken, mücadele yalnızca sahada değil tribünlerde de sürüyor. Rakip takım taraftarlarının alınmayacağı dev derbide Sarı-Lacivertli taraftarlar hummalı bir çalışmaya başladığı öğrenildi.
Taraftarların amacı ise milyonlarca sporseverin izleyeceği karşılaşmada en iyi koreografiyi ortaya çıkarabilmek. Sürpriz olacak koreografinin ana teması gelecek sezondan itibaren her türlü alanda kullanılacağı açıklanan “5 yıldız” olacağı ise sızan bilgiler arasında.
Taraftarların 28 şampiyonluk ve 5 yıldız temalı koreografi için Fenerbahçe marşında isimleri geçen Cihat Arman, Lefter Küçükandonyadis, Can Bartu ve Fikret Arıcan gibi isimlerin fotoğraflarına da yer verilecek.
Yapılacak koreografide yer alacak mesajın ise 5 yıldız teması üzerinden ezeli rakip Galatasaray’a bir gönderme yapılması bekleniyor.