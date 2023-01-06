Fenerbahçe Galatasaray derbisi erken başladı! Sarı Lacivertli taraftarların koreografisi sızdı... Fenerbahçe'den Galatasaray'ı çıldırtacak pankart

Taraftarların amacı ise milyonlarca sporseverin izleyeceği karşılaşmada en iyi koreografiyi ortaya çıkarabilmek. Sürpriz olacak koreografinin ana teması gelecek sezondan itibaren her türlü alanda kullanılacağı açıklanan “5 yıldız” olacağı ise sızan bilgiler arasında.