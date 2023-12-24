Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi Güntekin Onay'dan olay sözler! ''Galatasaray şişirildi, pompalandı...''

Süper Lig'in ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray, Kadıköy'de karşı karşıya gelirken mücadele öncesi yayıncı kuruluşun tecrübeli moderatörü Güntekin Onay, sözleriyle Sarı-Kırmızılılar'ın tepkisini çekti.
Onay iki ekip arasındaki rekabete değinirken özellikle "90'lı yıllarda Galatasaray medya tarafından şişirildi" sözleri gündem oldu.
"Rekabete bakınca hiçbir ayrım yok mesela eşim Galatasaraylı, kızım Galatasaraylı, oğlum Beşiktaşlı bunun ben pompalanan bir şey olduğunu düşünüyorum"
"Özel TV'lerin kurulmasından sonra Fenerbahçe karşısında Galatasaray'ın cilalandığını düşünüyorum."
"Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki fark o kadar büyük ki 15 sene üst üste yense fark kapanmaz, şu anki bilançodan bahsediyorum. Fenerbahçe çok farklı önde."
"Yani Fenerbahçe-Galatasaray rekabeti sayısal olarak çok önde ama bu rekabetin biraz bilinçli şekilde köpürtüldüğünü ve pompalandığını düşünüyorum. Daha fazla satmak artırmak için"