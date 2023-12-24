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Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi Güntekin Onay'dan olay sözler! ''Galatasaray şişirildi, pompalandı...''

24.12.2023 18:28 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi yayıncı kuruluşta konuşan Güntekin Onay'ın sarı-kırmızılı camiaya yönelik yorumları taraftarların tepkisini çekti. Galatasaraylı taraftarlar Güntekin Onay'ın bu yorumları sonrası eleştirilerde bulundu.

Süper Lig'in ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray, Kadıköy'de karşı karşıya gelirken mücadele öncesi yayıncı kuruluşun tecrübeli moderatörü Güntekin Onay, sözleriyle Sarı-Kırmızılılar'ın tepkisini çekti.

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"90'LI YILLARDA GALATASARAY MEDYA TARAFINDAN ŞİŞİRİLDİ"

"90'LI YILLARDA GALATASARAY MEDYA TARAFINDAN ŞİŞİRİLDİ"

Onay iki ekip arasındaki rekabete değinirken özellikle "90'lı yıllarda Galatasaray medya tarafından şişirildi" sözleri gündem oldu.

"BEN POMPALANAN BİR ŞEY OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

"BEN POMPALANAN BİR ŞEY OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

"Rekabete bakınca hiçbir ayrım yok mesela eşim Galatasaraylı, kızım Galatasaraylı, oğlum Beşiktaşlı bunun ben pompalanan bir şey olduğunu düşünüyorum"

"GALATASARAY'IN CİLALANDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

"GALATASARAY'IN CİLALANDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

"Özel TV'lerin kurulmasından sonra Fenerbahçe karşısında Galatasaray'ın cilalandığını düşünüyorum."

"15 SENE ÜST ÜSTE YENSE FARK KAPANMAZ"

"15 SENE ÜST ÜSTE YENSE FARK KAPANMAZ"

"Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki fark o kadar büyük ki 15 sene üst üste yense fark kapanmaz, şu anki bilançodan bahsediyorum. Fenerbahçe çok farklı önde."

"BİLİNÇLİ ŞEKİLDE KÖPÜRTÜLDÜĞÜNÜ VE POMPALANDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

"BİLİNÇLİ ŞEKİLDE KÖPÜRTÜLDÜĞÜNÜ VE POMPALANDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

"Yani Fenerbahçe-Galatasaray rekabeti sayısal olarak çok önde ama bu rekabetin biraz bilinçli şekilde köpürtüldüğünü ve pompalandığını düşünüyorum. Daha fazla satmak artırmak için"

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