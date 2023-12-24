Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi Güntekin Onay'dan olay sözler! ''Galatasaray şişirildi, pompalandı...''

"BİLİNÇLİ ŞEKİLDE KÖPÜRTÜLDÜĞÜNÜ VE POMPALANDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

"Yani Fenerbahçe-Galatasaray rekabeti sayısal olarak çok önde ama bu rekabetin biraz bilinçli şekilde köpürtüldüğünü ve pompalandığını düşünüyorum. Daha fazla satmak artırmak için"