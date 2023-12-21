Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde oranlar açıklandı! Penaltı olur ihtimalinin oranı şaşkınlık yarattı

Süper Lig'in 18. hafta mücadelesi dev bir karşılaşmaya sahne olacak... Şampiyonluğun en büyük 2 favorisi konumunda bulunan Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de oynanacak mücadelede karşı karşıya gelecek.
Pazar günü oynanacak mücadelenin oynanmasına az bir süre kala mücadelenin merakla beklenen iddaa oranları da belli oldu.
Maça ev sahibi olarak çıkacak olan Fenerbahçe'nin galibiyetine 2.08 oran belirlendi. Konuk ekip Galatasaray'ın derbide oranı 2.73 olarak açıklandı. Beraberliğe 3.50 oran verildi.
Derbinin 2.5 Üst bitmesine 1.51 oran açıklanırken; 2.5 Alt'ın oranı 2.16 olarak duyuruldu.
Öte yandan derbide penaltı olma ihtimaline 2.42 oran belirlendi. Penaltı olmaz seçeneğine verilen oran 1.37 olarak açıklandı.