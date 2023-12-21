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  4. Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde oranlar açıklandı! Penaltı olur ihtimalinin oranı şaşkınlık yarattı

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde oranlar açıklandı! Penaltı olur ihtimalinin oranı şaşkınlık yarattı

21.12.2023 17:38 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'de milyonların heyecanla beklediği mücadeleye sayılı günler kaldı. İki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray'ın karşılaşacağı mücadele öncesi merakla beklenen iddaa oranları da açıklanırken, penaltı olur ihtimalinin oranı herkesi şaşırttı. İşte detaylar...

Süper Lig'in 18. hafta mücadelesi dev bir karşılaşmaya sahne olacak... Şampiyonluğun en büyük 2 favorisi konumunda bulunan Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de oynanacak mücadelede karşı karşıya gelecek.

Pazar günü oynanacak mücadelenin oynanmasına az bir süre kala mücadelenin merakla beklenen iddaa oranları da belli oldu.

Canlı Skor

ORANLARDA FAVORİ FENERBAHÇE!

ORANLARDA FAVORİ FENERBAHÇE!

Maça ev sahibi olarak çıkacak olan Fenerbahçe'nin galibiyetine 2.08 oran belirlendi. Konuk ekip Galatasaray'ın derbide oranı 2.73 olarak açıklandı. Beraberliğe 3.50 oran verildi.

GOLLÜ BİR DERBİ BEKLENİYOR

GOLLÜ BİR DERBİ BEKLENİYOR

Derbinin 2.5 Üst bitmesine 1.51 oran açıklanırken; 2.5 Alt'ın oranı 2.16 olarak duyuruldu.

PENALTI İHTİMALİ

PENALTI İHTİMALİ

Öte yandan derbide penaltı olma ihtimaline 2.42 oran belirlendi. Penaltı olmaz seçeneğine verilen oran 1.37 olarak açıklandı.

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