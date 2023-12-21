Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde oranlar açıklandı! Penaltı olur ihtimalinin oranı şaşkınlık yarattı

Süper Lig'in 18. hafta mücadelesi dev bir karşılaşmaya sahne olacak... Şampiyonluğun en büyük 2 favorisi konumunda bulunan Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de oynanacak mücadelede karşı karşıya gelecek.

Pazar günü oynanacak mücadelenin oynanmasına az bir süre kala mücadelenin merakla beklenen iddaa oranları da belli oldu.

