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Fenerbahçe Galatasaray derbisine saatler kala Başkan Dursun Özbek'ten Halil Umut Meler sözleri!

07.01.2023 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Ligin 18. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşma öncesi iki ekip son hazırlıklarını tamamlarken, Sarı-Kırmızılı camianın Başkanı Dursun Özbek derbiye kısa bir süre kala dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Süper Lig'in 18. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Ligin iki ezeli rakibi Fenerbahçe ile Galatasaray 18. hafta mücadelesinde Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Mücadelenin oynanmasına kısa bir süre kala Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özbek,
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile yaptığı görüşmeyi anlatırken, dev derbinin hakemi Halil Umut Meler hakkında da konuştu.

İŞTE DURSUN ÖZBEK'İN O SÖZLERİ

HALİL UMUT MELER...

HALİL UMUT MELER...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, derbide görev alacak olan Halil Umut Meler’in en gözde ve formda hakemlerden biri olduğunu söyledi, "Bizim de Fenerbahçe’nin de defalarca maçını yönetti. Meler’in adaletine güveniyorum. Güzel bir maç yöneteceğine olan inancım tam" dedi. İşte Dursun Özbek'in sözleri...

"GERİLİM VAR" 

"GERİLİM VAR" 

"Biraz gerilim var ama güzel bir derbi olacağını düşünüyorum. Tabii iki güzide takım kapışacak. Şampiyonluğu çözmez bu derbi ama moral açısından büyük destek olur kazanan takıma."

"KAZANACAĞIMIZDAN EMİNİM"

"KAZANACAĞIMIZDAN EMİNİM"

"Kazanacağımızdan da eminim. Kazanmak için zaten Kadıköy’e gideceğiz. Takımın morali gayet yerinde. Lider olarak gidiyoruz inşallah lider olarak da döneceğiz."

"TAKIMA GÜVENİYORUM" 

"TAKIMA GÜVENİYORUM" 

"Antrenmanı da izledim. Takımın form durumu son derece iyi. Icardi de iyiydi. Bu sefer önemli bir eksiğimiz olmadan çıkacağız. Moraller ve keyifler yerinde. Takımıma güveniyorum."

"GEREKENİ YAPARIZ"

"GEREKENİ YAPARIZ"

 "Özel prim konusunu genelde maç günü tespit ediyoruz. Kazanalım gerekeni yaparız."

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