Fenerbahçe Galatasaray derbisine saatler kala Başkan Dursun Özbek'ten Halil Umut Meler sözleri!

HALİL UMUT MELER...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, derbide görev alacak olan Halil Umut Meler’in en gözde ve formda hakemlerden biri olduğunu söyledi, "Bizim de Fenerbahçe’nin de defalarca maçını yönetti. Meler’in adaletine güveniyorum. Güzel bir maç yöneteceğine olan inancım tam" dedi. İşte Dursun Özbek'in sözleri...