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Fenerbahçe-Galatasaray maçı dünya basınında gündeme oturdu! Fransızlardan şaşırtan manşet...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
07.04.2024 22:46
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa maçı, sarı-lacivertli ekibin 2. dakikada sahadan çekilmesinin ardından hakem Volkan Bayarslan tarafından tatil edildi. Fenerbahçe'nin bu hamlesi sonrası dünya basınında birçok haber yapıldı.

Galatasaray ile Fenerbahçe, 2023 Turkcell Super Kupa finalinde karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, Icardi'nin attığı gol sonrası sahadan çekilerek TFF'ye tepkisini koydu.

FRANSIZLARDAN ŞAŞIRTAN BAŞLIK! ''GALATASARAY'A YENİLDİLER''

Fenerbahçe, TFF ile anlaşmazlığa düştüğü için Süper Kupa'ya çıkmadı. U19 takımı sahayı terk etmeden önce Galatasaray'a yenildi. (L'equipe)

MARCA: "FENERBAHÇE SAHADAN ÇEKİLDİ"

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Icardi, Fenerbahçe U19 takımı sahadan çekilmeden golü attı. Fenerbahçe golün ardından çekildi. (Marca)

"FENERBAHÇE, TFF'YE MESAJ GÖNDERDİ"

Fenerbahçe, TFF'ye mesaj gönderdi. Galatasaray kupayı kazandı. (Daily Mail)

"SÖYLEDİ VE YAPTI"

Söyledi ve yaptı: Fenerbahçe stadı terk etti! (SDNA)

"FENERBAHÇE'DEN DRAMATİK SON"

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Bonucci'nin Fenerbahçe'si Süper Kupa'da dramatik bir son yaşadı. (Football Italia)

"FENERBAHÇE SAHAYI TERK ETTİ"

Fenerbahçe iki dakika içinde sahayı terk etti ve ezeli rakiplerine Türkiye Süper Kupa finalini kaybetti. (The Sun)

"FENERBAHÇE'DE KAOS"

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Fenerbahçe'de kaos. Galatasaray karşısında 1 dakikada sahadan çekildi. (Daily Express)

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fenerbahçe galatasaray maçı
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