Fenerbahçe-Galatasaray maçı dünya basınında gündeme oturdu! Fransızlardan şaşırtan manşet...

Galatasaray ile Fenerbahçe, 2023 Turkcell Super Kupa finalinde karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, Icardi'nin attığı gol sonrası sahadan çekilerek TFF'ye tepkisini koydu.
Fenerbahçe, TFF ile anlaşmazlığa düştüğü için Süper Kupa'ya çıkmadı. U19 takımı sahayı terk etmeden önce Galatasaray'a yenildi. (L'equipe)
Icardi, Fenerbahçe U19 takımı sahadan çekilmeden golü attı. Fenerbahçe golün ardından çekildi. (Marca)
Fenerbahçe, TFF'ye mesaj gönderdi. Galatasaray kupayı kazandı. (Daily Mail)
Söyledi ve yaptı: Fenerbahçe stadı terk etti! (SDNA)
Bonucci'nin Fenerbahçe'si Süper Kupa'da dramatik bir son yaşadı. (Football Italia)
Fenerbahçe iki dakika içinde sahayı terk etti ve ezeli rakiplerine Türkiye Süper Kupa finalini kaybetti. (The Sun)
Fenerbahçe'de kaos. Galatasaray karşısında 1 dakikada sahadan çekildi. (Daily Express)