Fenerbahçe Kayserispor'u 2-1 geçti, maçın ardından Rıdvan Dilmen'in sözleri olay oldu! Transferi duyurdu... "İstiyorlar"

"HASTALIĞINA RAĞMEN ŞANS VERDİ"

"Hem Konya maçında hem de bugün Jesus oyuna çok doğru teşhisler koydu ve maçları kopardı. Arda da bugün sanırım gripmiş, buna rağmen yükselen form grafiği olduğu için hocası onu belirli bir süre oynattı."