Fenerbahçe Kayserispor'u 2-1 geçti, maçın ardından Rıdvan Dilmen'in sözleri olay oldu! Transferi duyurdu... "İstiyorlar"

Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşan Fenerbahçe rakibini Enner Valencia ve Ferdi Kadıoğlu'nun golleriyle 2-1 mağlup etmeyi başarırken, kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı ve 1 maç eksiği bulunan lider Galatasaray ile olan puan farkını 3'e düşürdü.
Haftayı 3 puanla kapatan Sarı-Lacivertliler, rakibi Galatasaray'ın puan kaybını beklemeye koyulurken maçın ardından TV 8.5 ekranlarında mücadeleyi değerlendiren usta yorumcu Rıdvan Dilmen karşılaşmaya dair yorumlarda bulunurken, transferi de resmen açıkladı.
"Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı travmatik bir sonuç almıştı. Ardından oynadığı 6 maçta 16 puan almak kolay değil. Büyük hocanın farkını burada daha iyi anlıyorsunuz."
"Hem Konya maçında hem de bugün Jesus oyuna çok doğru teşhisler koydu ve maçları kopardı. Arda da bugün sanırım gripmiş, buna rağmen yükselen form grafiği olduğu için hocası onu belirli bir süre oynattı."
"Hoca, Arao'dan bunu istiyor sanıyorum. Stoperlerin arasında kalmasını tercih ediyor. Ben olsam yüksek toplarda bir skor katkısı da isterdim. Samet ve King'in de düşüşte olduğunu gördük."
"Samet manevralarında sıkıntı yaşıyor. Özellikle İspanya takımlarına karşı bu bir sorun. Samet'in kendi vücudunu herkesten iyi bilmesi lazım. Savunma sezgileri konusunda biraz eksikliği olduğunu düşünüyorum."
"Galatasaray şu an 1 maç eksiğiyle 3 puan önünde Fenerbahçe'nin. Ligin bitimine çok maç kalmadı. Fenerbahçe'nin 11 maçı, Galatasaray'ın 12 maçı kaldı. İki takımın ligin son maçını birbiriyle oynayacak olması büyük tesadüf."