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  4. Fenerbahçe Kayserispor'u 2-1 geçti, maçın ardından Rıdvan Dilmen'in sözleri olay oldu! Transferi duyurdu... "İstiyorlar"

Fenerbahçe Kayserispor'u 2-1 geçti, maçın ardından Rıdvan Dilmen'in sözleri olay oldu! Transferi duyurdu... "İstiyorlar"

05.03.2023 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren ve Galatasaray'ın en yakın rakibini konumunda bulunan Fenerbahçe, 24. hafta mücadelesinde deplasmanda Kayserispor'un konuğu oldu. Karşılaşma 2-1'lik Sarı-Lacivertliler'in üstünlüğü ile sonuçlanırken, usta yorumcu Rıdvan Dilmen maç sonu karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulundu. Maçı değerlendiren Dilmen'in o isim için yaptığı transfer açıklaması da gündeme bomba gibi düştü. İşte o sözler...

Ferdi Kadıoğlu

Ferdi Kadıoğlu

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşan Fenerbahçe rakibini Enner Valencia ve Ferdi Kadıoğlu'nun golleriyle 2-1 mağlup etmeyi başarırken, kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı ve 1 maç eksiği bulunan lider Galatasaray ile olan puan farkını 3'e düşürdü.

Haftayı 3 puanla kapatan Sarı-Lacivertliler, rakibi Galatasaray'ın puan kaybını beklemeye koyulurken maçın ardından TV 8.5 ekranlarında mücadeleyi değerlendiren usta yorumcu Rıdvan Dilmen karşılaşmaya dair yorumlarda bulunurken, transferi de resmen açıkladı.

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 Enner Valencia, Fenerbahçe'de kalacak mı?

Enner Valencia, Fenerbahçe'de kalacak mı?

İŞTE RIDVAN DİLMEN'İN O SÖZLERİ:

"G.SARAY'A KARŞI TRAVMATİK BİR SONUÇ ALMIŞTI"

"G.SARAY'A KARŞI TRAVMATİK BİR SONUÇ ALMIŞTI"

"Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı travmatik bir sonuç almıştı. Ardından oynadığı 6 maçta 16 puan almak kolay değil. Büyük hocanın farkını burada daha iyi anlıyorsunuz."

"HASTALIĞINA RAĞMEN ŞANS VERDİ" 

"HASTALIĞINA RAĞMEN ŞANS VERDİ" 

"Hem Konya maçında hem de bugün Jesus oyuna çok doğru teşhisler koydu ve maçları kopardı. Arda da bugün sanırım gripmiş, buna rağmen yükselen form grafiği olduğu için hocası onu belirli bir süre oynattı."

"ARAO'DAN BUNU İSTİYOR"

"ARAO'DAN BUNU İSTİYOR"

"Hoca, Arao'dan bunu istiyor sanıyorum. Stoperlerin arasında kalmasını tercih ediyor. Ben olsam yüksek toplarda bir skor katkısı da isterdim. Samet ve King'in de düşüşte olduğunu gördük."

"SEZGİLERİ DÜŞÜK" 

"SEZGİLERİ DÜŞÜK" 

"Samet manevralarında sıkıntı yaşıyor. Özellikle İspanya takımlarına karşı bu bir sorun. Samet'in kendi vücudunu herkesten iyi bilmesi lazım. Savunma sezgileri konusunda biraz eksikliği olduğunu düşünüyorum."

"LİGİN SONUNA GELİYORUZ" 

"LİGİN SONUNA GELİYORUZ" 

"Galatasaray şu an 1 maç eksiğiyle 3 puan önünde Fenerbahçe'nin. Ligin bitimine çok maç kalmadı. Fenerbahçe'nin 11 maçı, Galatasaray'ın 12 maçı kaldı. İki takımın ligin son maçını birbiriyle oynayacak olması büyük tesadüf."

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