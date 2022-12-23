Fenerbahçe maça saatler kala açıkladı! Trabzonspor derbisinde yıldız isim resmen yok

Süper Lig'de heyecan Dünya Kupası dönüşü kaldığı yerden devam edecek. Ligin 15. hafta mücadelesi dev bir mücadeleye sahne olurken, son şampiyon Trabzonspor sahasında ligde liderliğini sürdüren ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.