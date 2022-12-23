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  4. Fenerbahçe maça saatler kala açıkladı! Trabzonspor derbisinde yıldız isim resmen yok

Fenerbahçe maça saatler kala açıkladı! Trabzonspor derbisinde yıldız isim resmen yok

23.12.2022 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'de heyecan 15. hafta mücadeleleri ile kaldığı yerden devam ediyor. 15. hafta karşılaşmasında ezeli rakiplerden Trabzonspor ile Fenerbahçe, bordo-mavililerin ev sahipliğinde karşılaşacak. Mücadelenin oynanmasına kısa bir süre kala Sarı-Lacivertliler kamp kadrosunu açıklarken, 4 isim kafilede yer almadı. İşte detaylar...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 17 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig'de heyecan Dünya Kupası dönüşü kaldığı yerden devam edecek. Ligin 15. hafta mücadelesi dev bir mücadeleye sahne olurken, son şampiyon Trabzonspor sahasında ligde liderliğini sürdüren ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE ÖNDE 

FENERBAHÇE ÖNDE 

İki ekipte oldukça kritik öneme sahip mücadeleden galibiyetle ayrılmak isterken, çalışmalar tam gaz sürüyor. Rakipler arasında geride kalan 131 maçta Trabzonspor'un 42 galibiyeti bulunurken, konuk ekip Fenerbahçe'nin ise 50 galibiyeti bulunuyor. 39 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük kuramadılar. Sarı-lacivertli takımın 165 golüne bordo-mavililer 146 golle karşılık verdi.

TRABZON KAFİLESİ BELLİ OLDU 

TRABZON KAFİLESİ BELLİ OLDU 

Cumartesi günü saat 19.00'da başlama düdüğü çalacak zorlu mücadele için taraftarlar heyecanlı bekleyişe geçerken, mücadeleye kısa bir süre kala Fenerbahçe'nin kamp kafilesi belli oldu.

4 İSİM YOK

4 İSİM YOK

 Sarı-Lacivertliler'de uzun süren sakatlıktan dönen Altay Bayındır kadroya dahil edilirken, Arda Güler, Alioski, Pedro ve Luan Peres kafilede yer almayan isimler oldu.

İŞTE KADRODAKİ İSİMLER 

İŞTE KADRODAKİ İSİMLER 

Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Attila Szalai, Gustavo Henrique, Ferdi Kadıoğlu, Willian Arao, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Emre Mor, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Joshua King, Serdar Dursun, Enner Valencia, Michy Batshuayi.

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