Fenerbahçe'nin ardından Trabzonspor ile Başakşehir de kazandı! Ülke puanında bir iyi bir kötü haber...

Avrupa Kupaları'nda mücadele eden temsilcilerimizden Fenerbahçe'nin ardından Trabzonspor ile Başakşehir de oynadıkları rövanş maçlarını kazandı ve alınan bu galibiyetlerin ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi.

GALİBİYET YENİ TRANSFERLE GELDİ

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Ruzomberok'u 1-0 yenerek toplamda 3-0'lık skorla bir üst tura yükseldi. Bordo-mavili takıma galibiyeti 65. dakikada Denis Dragus getirdi.

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki rakibi Avusturya ekibi Rapid Wien oldu.

TOPLAMDA 10 GOLLE TURLADI

Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir de 2. eleme turunda ilk maçta 6 gol attığı La Fiorita'yı rövanşta 4-0 mağlup etti ve toplamda 10 golle bir üst tura çıktı.

Karşılaşmada temsilcimizin gollerini; 13 ve 90+2. dakikalarda Piatek, 31. dakikada Ömer Ali Şahiner ile 35. dakikada Hamza Güreler attı.

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Partizani'yi eleyen Gürcistan ekibi Iberia 1999 ile eşleşti.

YÜKSELİŞ SÜRDÜ

Avrupa'da mücadele eden temsilcilerimizin aldığı galibiyetlerin ardından Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yükselişi devam etti.

ÇEKLER DE KAZANIYOR

Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir yine 3 maçta 3 galibiyet alarakülke puanını yükseltse de en yakın rakibimiz Çekya temsilcileri Sparta Prag, M. Boleslav ve Banik Ostrava da kazanması aradaki farkı açmamızı engelliyor.