"Fenerbahçe'nin en büyük avantajı seyircisi", "Dış faktörler etki etmezse Galatasaray kazanır" Gökhan Ünal ve Kerem İnan'dan derbi öncesi Mynet'e çok özel açıklamalar!

Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesi öncesi taraftarlar geri sayıma başladı.
MYNET SPOR ÖZEL - BERKER İŞLEYEN
İlk düdüğü Kadıköy'de 19.00'da çalacak olan dev karşılaşma öncesi iki kulübün eski oyuncularına heyecan katsayısı oldukça yüksek olan bu mücadeleye dair görüşlerini sorduk.
Fenerbahçe'de 2010-2012 yılları arasında top koşturan golcü oyuncu Gökhan Ünal ile, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonu kadrosunda bulunan kaleci Kerem İnan Mynet Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
"Derbinin favorisi olmaz, her zaman farklıdır. Kimin ne kadar iyi olduğu önemli değil, sahada ne kadar konsantre olduğu önemli. Galatasaray'da, Fenerbahçe'de şu ana kadar gayet iyi top oynadı hem taktiksel hem bireysel anlamda."
"Fenerbahçe'nin eksikleri var Fred gibi bir oyuncudan eksik çıkacaklar maça ama en büyük avantajı içeride oynamak ve bunu kullanacaktır. Ama dediğim gibi Galatasaray'da Kadıköy'de kendi sahasında oynayacağı gibi oynayacaktır çünkü çok iyi durumdalar ve özgüvenleri yüksek."
"Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Skor tahmini olarak da Fenerbahçe'nin 2-1 kazanacağını düşünüyorum."
"Bir kere bu maçlar tansiyonu yüksek maçlar ve kabul etmemiz gerekiyor ki Türkiye'nin en büyük derbisi."
"Tabii ki herkesin beklentisi futbol konuşmak. Futbol dışındaki hakem faktörü diğer faktörleri çok konuşmak istemiyoruz artık ülkenin bu gerginliklerden uzaklaşması lazım onun için bu akşam spor adına konuşmalıyız, sporu konuşmalıyız."