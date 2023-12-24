"Fenerbahçe'nin en büyük avantajı seyircisi", "Dış faktörler etki etmezse Galatasaray kazanır" Gökhan Ünal ve Kerem İnan'dan derbi öncesi Mynet'e çok özel açıklamalar!

"GALATASARAY KENDİ SAHASINDA GİBİ OYNAYACAKTIR"

"Fenerbahçe'nin eksikleri var Fred gibi bir oyuncudan eksik çıkacaklar maça ama en büyük avantajı içeride oynamak ve bunu kullanacaktır. Ama dediğim gibi Galatasaray'da Kadıköy'de kendi sahasında oynayacağı gibi oynayacaktır çünkü çok iyi durumdalar ve özgüvenleri yüksek."