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  4. "Fenerbahçe'nin en büyük avantajı seyircisi", "Dış faktörler etki etmezse Galatasaray kazanır" Gökhan Ünal ve Kerem İnan'dan derbi öncesi Mynet'e çok özel açıklamalar!

"Fenerbahçe'nin en büyük avantajı seyircisi", "Dış faktörler etki etmezse Galatasaray kazanır" Gökhan Ünal ve Kerem İnan'dan derbi öncesi Mynet'e çok özel açıklamalar!

24.12.2023 13:39 | Son Güncelleme:
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Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük iki adayı olan Fenerbahçe ile Galatasaray 18. hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Dev maç öncesi futbolseverleri heyecan sararken, bir dönem Fenerbahçe'de top koşturan Gökhan Ünal ile Sarı-Kırmızılılar'ın altyapısından yetişen ve UEFA Şampiyonu olan kadroda da yer alan Kerem İnan'a karşılaşmaya dair görüşlerini sorduk.

Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesi öncesi taraftarlar geri sayıma başladı.

MYNET SPOR ÖZEL - BERKER İŞLEYEN

İlk düdüğü Kadıköy'de 19.00'da çalacak olan dev karşılaşma öncesi iki kulübün eski oyuncularına heyecan katsayısı oldukça yüksek olan bu mücadeleye dair görüşlerini sorduk.

Fenerbahçe'de 2010-2012 yılları arasında top koşturan golcü oyuncu Gökhan Ünal ile, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonu kadrosunda bulunan kaleci Kerem İnan Mynet Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Canlı Skor

GÖKHAN ÜNAL: İKİ TAKIM DA ÇOK İYİ

GÖKHAN ÜNAL: İKİ TAKIM DA ÇOK İYİ

"Derbinin favorisi olmaz, her zaman farklıdır. Kimin ne kadar iyi olduğu önemli değil, sahada ne kadar konsantre olduğu önemli. Galatasaray'da, Fenerbahçe'de şu ana kadar gayet iyi top oynadı hem taktiksel hem bireysel anlamda."

"GALATASARAY KENDİ SAHASINDA GİBİ OYNAYACAKTIR"

"GALATASARAY KENDİ SAHASINDA GİBİ OYNAYACAKTIR"

"Fenerbahçe'nin eksikleri var Fred gibi bir oyuncudan eksik çıkacaklar maça ama en büyük avantajı içeride oynamak ve bunu kullanacaktır. Ama dediğim gibi Galatasaray'da Kadıköy'de kendi sahasında oynayacağı gibi oynayacaktır çünkü çok iyi durumdalar ve özgüvenleri yüksek."

"SKOR TAHMİNİM 2-1"

"SKOR TAHMİNİM 2-1"

"Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Skor tahmini olarak da Fenerbahçe'nin 2-1 kazanacağını düşünüyorum."

KEREM İNAN: TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK DERBİSİ

KEREM İNAN: TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK DERBİSİ

"Bir kere bu maçlar tansiyonu yüksek maçlar ve kabul etmemiz gerekiyor ki Türkiye'nin en büyük derbisi."

"BU AKŞAM SPORU KONUŞMALIYIZ"

"BU AKŞAM SPORU KONUŞMALIYIZ"

"Tabii ki herkesin beklentisi futbol konuşmak. Futbol dışındaki hakem faktörü diğer faktörleri çok konuşmak istemiyoruz artık ülkenin bu gerginliklerden uzaklaşması lazım onun için bu akşam spor adına konuşmalıyız, sporu konuşmalıyız."

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