Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'de son dakika! Başkan Ali Koç ile görüşecek... Ailesinden transfer açıklaması

Fenerbahçe altyapısından yetişen ve yeteneği ile herkesi kendisine hayran bırakan Sarı-Lacivertliler'in genç yıldızı Arda Güler, dünya spor kamuoyunda da adından söz ettirmeye başladı. Genç oyuncu A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz tarafından ay-yıldızlı forma için de davet alırken, birçok dev kulüp kendisini yakından takibini sürdürüyor.

Sarı-Lacivertli formayla 18 maça çıkan Güler, bu karşılaşmalarda 3 golün yanı sıra iki de asist yapma başarısı gösterdi. Günden güne yıldızını parlatmaya devam eden, geçtiğimiz gün oynanan Konyaspor maçında 18 yaşına giren Arda Güler için yeni gelişmeler yaşanmaya da devam ediyor.