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Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'de son dakika! Başkan Ali Koç ile görüşecek... Ailesinden transfer açıklaması

27.02.2023 18:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe altyapısından yetişerek A Takıma kadar yükselen ve gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin alkışını alan Arda Güler için yeni gelişmeler yaşanıyor. Güler'in ailesi çocuklarının kariyerine dair açıklamada bulunurken, genç oyuncunun Başkan Ali Koç ile yeni sözleşme konusunda görüşme yapacağı öğrenildi. İşte detaylar...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe altyapısından yetişen ve yeteneği ile herkesi kendisine hayran bırakan Sarı-Lacivertliler'in genç yıldızı Arda Güler, dünya spor kamuoyunda da adından söz ettirmeye başladı. Genç oyuncu A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz tarafından ay-yıldızlı forma için de davet alırken, birçok dev kulüp kendisini yakından takibini sürdürüyor.

Sarı-Lacivertli formayla 18 maça çıkan Güler, bu karşılaşmalarda 3 golün yanı sıra iki de asist yapma başarısı gösterdi. Günden güne yıldızını parlatmaya devam eden, geçtiğimiz gün oynanan Konyaspor maçında 18 yaşına giren Arda Güler için yeni gelişmeler yaşanmaya da devam ediyor.

"NE DAKİKA, NE BAŞKA BİR ŞEY" 

"NE DAKİKA, NE BAŞKA BİR ŞEY" 

Haber Global'in haberine göre; Arda Güler'in ailesi çocuklarının kariyerine dair konuşurken, "Biz Fenerbahçe ile olan kontratta ne 3500 dakikaya bakarız ne başka bir şeye. Arda, Fenerbahçe'nin evladı. Yıldızını burada parlattı. Ali Koç Başkan ile Arda Güler arasında geçecek bir görüşmenin sonucuna göre belli olacak. Oğlumuza başka bir şey söylemeyiz." ifadelerini kullandı.

"ARDA KALMAK İSTERSE KALIR" 

"ARDA KALMAK İSTERSE KALIR" 

Arda Güler'in ailesi yaptıkları açıklamada "Arda, Ali başkanla oturur konuşur. Arda 'Kalmak istiyorum, 5 yıllık sözleşmeye imza atacağım' tamam. Arda 'Ben ayrılmak istiyorum.' derse ona da tamam. Nasıl bir karar alırlarsa ona bakacağız." diyerek durumu ortaya koydu.

BAŞKAN İLE SÖZLEŞME GÖRÜŞMESİ 

BAŞKAN İLE SÖZLEŞME GÖRÜŞMESİ 

Ali Koç ile Arda Güler, yeni sözleşme için kısa süre içerisinde bir araya geleceği öğrenildi.

SAHAYA İNİP DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI 

SAHAYA İNİP DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI 

Konyaspor maçında ilk düdük öncesi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sahaya inerek ısınan Arda Güler'in yanına gitti ve kulağına bir şeyler fısıldamasının ardından sarıldı. Başkan Ali Koç'un bu hareketinin nedeni daha sonra ortaya çıktı. Ali Koç'un 25 Şubat 2005 doğumlu olan Arda Güler'in doğum gününü kutlamak için sahaya girdiği öğrenilmişti.

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