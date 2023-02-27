Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'de son dakika! Başkan Ali Koç ile görüşecek... Ailesinden transfer açıklaması

Fenerbahçe altyapısından yetişen ve yeteneği ile herkesi kendisine hayran bırakan Sarı-Lacivertliler'in genç yıldızı Arda Güler, dünya spor kamuoyunda da adından söz ettirmeye başladı. Genç oyuncu A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz tarafından ay-yıldızlı forma için de davet alırken, birçok dev kulüp kendisini yakından takibini sürdürüyor.
Sarı-Lacivertli formayla 18 maça çıkan Güler, bu karşılaşmalarda 3 golün yanı sıra iki de asist yapma başarısı gösterdi. Günden güne yıldızını parlatmaya devam eden, geçtiğimiz gün oynanan Konyaspor maçında 18 yaşına giren Arda Güler için yeni gelişmeler yaşanmaya da devam ediyor.
Haber Global'in haberine göre; Arda Güler'in ailesi çocuklarının kariyerine dair konuşurken, "Biz Fenerbahçe ile olan kontratta ne 3500 dakikaya bakarız ne başka bir şeye. Arda, Fenerbahçe'nin evladı. Yıldızını burada parlattı. Ali Koç Başkan ile Arda Güler arasında geçecek bir görüşmenin sonucuna göre belli olacak. Oğlumuza başka bir şey söylemeyiz." ifadelerini kullandı.
Arda Güler'in ailesi yaptıkları açıklamada "Arda, Ali başkanla oturur konuşur. Arda 'Kalmak istiyorum, 5 yıllık sözleşmeye imza atacağım' tamam. Arda 'Ben ayrılmak istiyorum.' derse ona da tamam. Nasıl bir karar alırlarsa ona bakacağız." diyerek durumu ortaya koydu.
Ali Koç ile Arda Güler, yeni sözleşme için kısa süre içerisinde bir araya geleceği öğrenildi.
Konyaspor maçında ilk düdük öncesi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sahaya inerek ısınan Arda Güler'in yanına gitti ve kulağına bir şeyler fısıldamasının ardından sarıldı. Başkan Ali Koç'un bu hareketinin nedeni daha sonra ortaya çıktı. Ali Koç'un 25 Şubat 2005 doğumlu olan Arda Güler'in doğum gününü kutlamak için sahaya girdiği öğrenilmişti.