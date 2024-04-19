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Fenerbahçe'nin Olympiakos'a İstanbul'da elenmesi sonrası Yunanlar haddini aştı! Ünlü gazeteden skandal başlık: "Konstantinopolis..."

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
19.04.2024 09:24
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UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe'yi penaltı vuruşları sonucu eleyen Yunan ekibi Olympiakos'un bu başarısı ülkede büyük sevinçle kutlanırken, Yunan gazeteleri skandal başlıklara imza attı. İşte detaylar...

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe'nin çeyrek final eşleşmesinde Olympiakos'a penaltılar sonucu elenmesinin ardından Yunan ekibi ülke tarihi açısından önemli bir zafere imza atmış oldu.

Alınan bu galibiyet Yunanistan'da sevinçle karşılanırken gazetelerde de zafer nidaları vardı. Bazı Yunan gazeteleri sevincin sınırını zorlarken skandal başlıklar kullandı.

İŞTE O BAŞLIKLAR...
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NAFTEMPORIKI 

NAFTEMPORIKI 

Efsanevi Tzolakis, takımı Olympiakos'u Konferans Ligi'nde yarı finale taşıdı. Tzolakis üç penaltı kurtararak "Rus Ruleti"nde efsane bir performans sergiledi.

TA NEA 

TA NEA 

Olympiakos tarihinin en büyük gecesi. Kırmızı-beyazlılar için olduğu kadar, Yunan futbolu için de inanılmaz bir gece. Çünkü bir Yunan ekibi Avrupa'da yarı finale yükseldi.

BNSPORTS 

BNSPORTS 

Bu sefer Livakovic değil; Tzolakis vardı! Hırvat kaleci Dünya Kupası'nda Japonya'nın üç penaltısını kurtarmıştı. Şimdi onun takımı Fenerbahçe'ye karşı Tzolakis üç penaltı kurtardı.

SDNA'DAN SKANDAL BAŞLIK

SDNA'DAN SKANDAL BAŞLIK

Olympiakos Fenerbahçe karşısında önemli bir başarı elde etti, Fenerbahçe'yi eleyerek ilk kez bu kupada yarı finale kaldı. Kaleci Tzolakis harika gecesini kurtardığı penaltılarla noktaladı. "Konstantinopolis'in Düşüşü'

READER 

READER 

Olympiakos'tan  destansı zaferi... Yunan ekibi Fenerbahçe'yi penaltılarda eleyerek yarı finale yükseldi, destansı ve eşsiz bir başarıya imza attı.

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