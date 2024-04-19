Fenerbahçe'nin Olympiakos'a İstanbul'da elenmesi sonrası Yunanlar haddini aştı! Ünlü gazeteden skandal başlık: "Konstantinopolis..."

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe'nin çeyrek final eşleşmesinde Olympiakos'a penaltılar sonucu elenmesinin ardından Yunan ekibi ülke tarihi açısından önemli bir zafere imza atmış oldu.
Alınan bu galibiyet Yunanistan'da sevinçle karşılanırken gazetelerde de zafer nidaları vardı. Bazı Yunan gazeteleri sevincin sınırını zorlarken skandal başlıklar kullandı.
Efsanevi Tzolakis, takımı Olympiakos'u Konferans Ligi'nde yarı finale taşıdı. Tzolakis üç penaltı kurtararak "Rus Ruleti"nde efsane bir performans sergiledi.
Olympiakos tarihinin en büyük gecesi. Kırmızı-beyazlılar için olduğu kadar, Yunan futbolu için de inanılmaz bir gece. Çünkü bir Yunan ekibi Avrupa'da yarı finale yükseldi.
Bu sefer Livakovic değil; Tzolakis vardı! Hırvat kaleci Dünya Kupası'nda Japonya'nın üç penaltısını kurtarmıştı. Şimdi onun takımı Fenerbahçe'ye karşı Tzolakis üç penaltı kurtardı.
Olympiakos Fenerbahçe karşısında önemli bir başarı elde etti, Fenerbahçe'yi eleyerek ilk kez bu kupada yarı finale kaldı. Kaleci Tzolakis harika gecesini kurtardığı penaltılarla noktaladı. "Konstantinopolis'in Düşüşü'
Olympiakos'tan destansı zaferi... Yunan ekibi Fenerbahçe'yi penaltılarda eleyerek yarı finale yükseldi, destansı ve eşsiz bir başarıya imza attı.