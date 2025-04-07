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  4. Fenerbahçe'nin Trabzonspor galibiyeti sonrası Galatasaray ile olan fark 3'e düştü, yapay zeka şampiyonluk tahminini değiştirdi! Zirve yangın yeri...

Fenerbahçe'nin Trabzonspor galibiyeti sonrası Galatasaray ile olan fark 3'e düştü, yapay zeka şampiyonluk tahminini değiştirdi! Zirve yangın yeri...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
07.04.2025 14:35
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Süper Lig'in 30. haftasında zorlu mücadelede Trabzonspor'u 4-1 mağlup eden Fenerbahçe, zirvenin sahibi Galatasaray'ın BAY geçtiği haftada farkı 3 puana kadar eritirken yaşanan bu durum sonrası şampiyonluk tahminleri de güncellendi. İşte detaylar...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kıyasıya devam ederken, Sarı-Lacivertliler son olarak zorlu Trabzonspor maçından 4-1'lik galibiyetle ayrılmış ve zirvenin sahibi Galatasaray'ın BAY geçtiği haftada hata yapmayarak rakibi ile olan puan farkını 3'e düşürmüştü.

Yaşanan bu durum sonrası zirve adeta yangın yerine dönerken, ligdeki sıralama ve puan tahminlerini her hafta güncelleyen yapay zeka uygulaması Euro Club Index, yeni tahminlerini yayınladı.

İŞTE YAPAY ZEKANIN SÜPER LİG TAHMİNİ...
Canlı Skor

19) ADANA DEMİRSPOR

19) ADANA DEMİRSPOR

3 PUAN 

18) HATAYSPOR

18) HATAYSPOR

25 PUAN 

17) SİVASSPOR

17) SİVASSPOR

37 PUAN

16) ALANYASPOR

16) ALANYASPOR

39 PUAN

15) BODRUM FK

15) BODRUM FK

40 PUAN 

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig son dakika Şampiyonluk fenerbahçe galatasaray
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