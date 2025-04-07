Fenerbahçe'nin Trabzonspor galibiyeti sonrası Galatasaray ile olan fark 3'e düştü, yapay zeka şampiyonluk tahminini değiştirdi! Zirve yangın yeri...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kıyasıya devam ederken, Sarı-Lacivertliler son olarak zorlu Trabzonspor maçından 4-1'lik galibiyetle ayrılmış ve zirvenin sahibi Galatasaray'ın BAY geçtiği haftada hata yapmayarak rakibi ile olan puan farkını 3'e düşürmüştü.

Yaşanan bu durum sonrası zirve adeta yangın yerine dönerken, ligdeki sıralama ve puan tahminlerini her hafta güncelleyen yapay zeka uygulaması Euro Club Index, yeni tahminlerini yayınladı.

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