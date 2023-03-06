Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Lucas Moura'dan beklenmedik talep! Sarı-Lacivertliler transferden vazgeçti

Ara transfer dönemini Samet Akaydın, Jayden Oosterwolde ve Emre Demir ile kapatan Fenerbahçe sezon sonu için de çalışmalarını sürdürürken gündeme gelen en önemli isimlerden biri İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen tecrübeli oyuncu Lucas Moura olmuştu.
Oyuncuyla görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, "Tottenham'daki alacaklarını bırak, imza parası verelim" teklifini öne sürmüş. Ancak oyuncunun imza parası olarak 8 milyon sterlinlik bir talepte bulunması sarı - lacivertlilere geri adım attırmıştı.
Brezilya, Premier Lig, Serie A, Katar ve Fenerbahçe dahil olmak üzere birçok takımın peşinde olduğu Lucas Moura ile ikinci kez görüşen Sarı-Lacivertliler oyuncunun talepleri karşısında bir kez daha masadan kalkarken, Moura'nın talepleri herkesi şaşırttı.
Brezilyalı futbolcunun, kendisiyle ilgilenen kulüplerden 3 yıllık 10 milyon euro istediği aktarıldı. Bu gelişmenin ardından Moura ile ilgilenen tüm kulüplerin transfer konusunda geri adım attığı öğrenildi.
Tottenham forması altında bu sezon 14 maçta sahaya çıkan Moura, bu karşılaşmaların sadece 3'ünde ilk 11'de yer aldı. Brezilyalı futbolcunun, Tottenham ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.