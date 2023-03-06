Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Lucas Moura'dan beklenmedik talep! Sarı-Lacivertliler transferden vazgeçti

Ara transfer dönemini Samet Akaydın, Jayden Oosterwolde ve Emre Demir ile kapatan Fenerbahçe sezon sonu için de çalışmalarını sürdürürken gündeme gelen en önemli isimlerden biri İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen tecrübeli oyuncu Lucas Moura olmuştu.

Oyuncuyla görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, "Tottenham'daki alacaklarını bırak, imza parası verelim" teklifini öne sürmüş. Ancak oyuncunun imza parası olarak 8 milyon sterlinlik bir talepte bulunması sarı - lacivertlilere geri adım attırmıştı.