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Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Lucas Moura'dan beklenmedik talep! Sarı-Lacivertliler transferden vazgeçti

06.03.2023 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, şu ana kadar kadrosuna Samet Akaydin, Jayden Oosterwolde ve Emre Demir'i kadrosuna katmıştı. Yaz transfer dönemi için de temaslarını sürdüren Sarı-Lacivertliler dünyaca ünlü yıldız Lucas Moura için de bir süredir girişimlerini sürdürüyordu. Yıldız oyuncu ile yapılan ikinci görüşmede Fenerbahçeli kurmaylar bir kez daha masadan kalktı. İşte detaylar...

Lucas Moura

Lucas Moura

BRE Brezilya
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Tottenham Hotspur
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Ara transfer dönemini Samet Akaydın, Jayden Oosterwolde ve Emre Demir ile kapatan Fenerbahçe sezon sonu için de çalışmalarını sürdürürken gündeme gelen en önemli isimlerden biri İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen tecrübeli oyuncu Lucas Moura olmuştu.

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Oyuncuyla görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, "Tottenham'daki alacaklarını bırak, imza parası verelim" teklifini öne sürmüş. Ancak oyuncunun imza parası olarak 8 milyon sterlinlik bir talepte bulunması sarı - lacivertlilere geri adım attırmıştı.

İKİNCİ GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

İKİNCİ GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Brezilya, Premier Lig, Serie A, Katar ve Fenerbahçe dahil olmak üzere birçok takımın peşinde olduğu Lucas Moura ile ikinci kez görüşen Sarı-Lacivertliler oyuncunun talepleri karşısında bir kez daha masadan kalkarken, Moura'nın talepleri herkesi şaşırttı.

3 YILLIK 10 MİLYON EURO 

3 YILLIK 10 MİLYON EURO 

Brezilyalı futbolcunun, kendisiyle ilgilenen kulüplerden 3 yıllık 10 milyon euro istediği aktarıldı. Bu gelişmenin ardından Moura ile ilgilenen tüm kulüplerin transfer konusunda geri adım attığı öğrenildi.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR 

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR 

Tottenham forması altında bu sezon 14 maçta sahaya çıkan Moura, bu karşılaşmaların sadece 3'ünde ilk 11'de yer aldı. Brezilyalı futbolcunun, Tottenham ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

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