Ara transfer döneminde perde resmen kapandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan transfer şov... İşte gelen ve giden tüm isimler

Süper Lig'de 12 Ocak tarihi itibariyle başlayan ara transfer tescil dönemi, resmen son buldu. Normal şartlarda 8 Şubat'ta tamamlanması gereken transfer dönemi, ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle 5 Mart tarhine kadar uzatılmıştı.

4 BÜYÜKLER ŞOV YAPTI!

Ligin 4 büyük ekibi, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor birçok isim ile kadrosunu güçlendirirken, bazı futbolcularına da veda etti. 4 büyükler toplamda 12 ismi kadrolarına katarken, 26 isim ile yollarını ayırdı.

Peki Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor hangi isimleri kadrosuna kattı, hangi isimlerle yol ayrımına gitti?

İŞTE 4 BÜYÜKLERİN ARA TRANSFER RAPORU!