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Ara transfer döneminde perde resmen kapandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan transfer şov... İşte gelen ve giden tüm isimler

06.03.2023 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ederken, 5 Mart gecesi ara transfer döneminde perde resmen kapandı. Yaptıkları takviyelerle kadrolarını güçlendiren Süper Lig ekipleri, bir o kadar isimle de vedalaştı. Ligin 4 büyükleri olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor da yaptığı transferlerle ses getirmeyi başardı. İşte 4 büyüklerin transfer raporu.

Süper Lig'de 12 Ocak tarihi itibariyle başlayan ara transfer tescil dönemi, resmen son buldu. Normal şartlarda 8 Şubat'ta tamamlanması gereken transfer dönemi, ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle 5 Mart tarhine kadar uzatılmıştı.

4 BÜYÜKLER ŞOV YAPTI!

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Ligin 4 büyük ekibi, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor birçok isim ile kadrosunu güçlendirirken, bazı futbolcularına da veda etti. 4 büyükler toplamda 12 ismi kadrolarına katarken, 26 isim ile yollarını ayırdı.

Peki Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor hangi isimleri kadrosuna kattı, hangi isimlerle yol ayrımına gitti?

İŞTE 4 BÜYÜKLERİN ARA TRANSFER RAPORU!

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ

GELENLER

GELENLER

Vincent Aboubakar (Al-Nassr)

Amir Hadziahmetovic (Arabam.com Konyaspor)

Onur Bulut (Kayserispor)

Omar Colley (Sampdoria)

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