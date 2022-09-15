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Fenerbahçe, Rennes deplasmanından son dakikada attığı golle 2-2'lik eşitlikle döndü!

15.09.2022 23:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Dinamo Kiev'i mağlup eden Fenerbahçe, ikinci hafta maçında Rennes'e konuk oldu. Maçın başında müthiş bir baskı kuran sarı-lacivertliler, İrfan Can'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın hakemi VAR'a giderek ofsayt nedeniyle atılan golü iptal etti. İki ekibin de birbirine karşı yoğun ataklar geliştirdiği maç adeta nefes kesti. Fenerbahçe'nin deplasmandan galibiyet koparmak için çıktığı mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla başlayan Fenerbahçe, Rennes'i de devirip grupta yerini sağlamlaştırmak istiyordu. Fransa Ligi'nde iyi bir performans ortaya koyan Rennes ise taraftarları önünde sarı-lacivertlileri yenerek grupta liderliğini sürdürmenin peşindeydi. İki takımın da karşılıklı ataklarına sahne olan maç 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

MAÇ ÖNCESİ OLAY!

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Rennes-Fenerbahçe maçı öncesi, Fransız taraftarlar sahayı meşale yağmuruna tuttu. Karşılaşmanın hakemi tam maçı başlatacakken saha içine atılan meşaleler özellikle sarı-lacivetlilere büyük sorun yaşattı. Fenerbahçe'nin tarafına atılan yabancı maddeler temizlendikten sonra maç başladı.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Fenerbahçe'nin 1000 kadar taraftarı takımını Fransa'da da yalnız bırakmadı.

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BATSHUAYI NET GOLÜ KAÇIRDI

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Karşılaşmanın 7. dakikasında Batshuayi ceza sahası içinden net bir pozisyondan faydalanamadı. Müsait pozisyonda olmasına rağmen topu kalecinin üstüne vuran Belçikalı oyuncu büyük üzüntü yaşadı.

GOL VAR'A TAKILDI!

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Maçın 25. dakikasında Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0 öne geçmişti. İrfan Can Kahveci'nin golü, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

RENNES İLK KALEYİ BULAN ŞUTUNDA GOLÜ BULDU

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52' dakikada Rennes golü buldu. Martin Terrier ile 1-0 öne geçti. Savunma arkamıza atılan topta Martin Terrier karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi.

2 DAKİKA SONRA 2-0 OLDU

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54' dakikada Rennes bir kez daha skoru buldu. Yine savunma arkasına atılan topta bir önceki golün asistini yapan Lovro Majer, karşı karşıya pozisyonda Altay'ı geçerek topu boş ağlara gönderdi.

TOP AĞLARDA VE GOL!

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60' dakikada Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin golüyle farkı bire indirdi. Ceza sahası dışından müthiş bir vuruş yapan İrfan, rakip kaleciyi gafil avladı ve skoru 2-1'e getirdi.

KIRMIZI KART ÇIKTI!

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83' dakikada Rennes'de Traore, İrfan Can Kahveci'ye tokat attı. VAR izlemesinin ardından hakem Rennes'in kaptanı Traore'ye doğrudan kırmızı kart gösterdi.

2-2 OLDU! PENALTIDAN GOL GELDİ

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83' dakikada Rennes'de Traore, İrfan Can Kahveci'ye tokat attı. VAR izlemesinin ardından hakem Rennes'in kaptanı Traore'ye doğrudan kırmızı kart gösterdi. Topun başına geçen Enner Valencia gole çevirmeyi başardı ve skoru 2-2'ye getirdi.

248. AVRUPA MAÇI

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UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci hafta maçında Fransa'nın Rennes takımına konuk olan Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 248. karşılaşmasına çıktı.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 247 müsabakada 91 galibiyet, 53 beraberlik ve 104 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 315 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 361 gol gördü.

KUPA 2'DE 130. MAÇ

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Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi'nde 130. maçına çıktı.

Sarı-lacivertliler, daha önce bu kulvarda oynadığı 129 müsabakada 56 galibiyet, 31 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe rakip filelere 179 gol gönderirken, kalesinde 163 gol gördü.

Sarı-lacivertliler, yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ise 75 maça çıktı. Bu müsabakalarda 38 galibiyet, 21 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 107 gol atarken, 72 gol yedi.

RENNES - FENERBAHÇE

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