FENERBAHÇE RENNES MAÇI CANLI İZLE! Fenerbahçe Rennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Jorge Jesus'un ilk 11'inde sürpriz tercih!

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. hafta maçında Fransa'nın Rennes takımını konuk edecek. Şükrü Saracoğlu Stadyumu'ndaki karşılaşmada Sırbistan Futbol Federasyonundan Novak Simovic düdük çalacak. Simovic'in yardımcılıklarını ise Nikola Djorovic ve Milos Simovic yapacak. Peki, Fenerbahçe Rennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Karşılaşma için geri sayım sürerken sporseverler 'Fenerbahçe Rennes maçı canlı izle' konu başlığını arama motorlarında sorguluyor.

FENERBAHÇE RENNES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Rennes maçı 27 Ekim 2022 Perşembe günü saat 19:45'te başlayacak. Karşılaşma Şükrü Saraçoğlu Stadyumunda oynanacak.

Fenerbahçe Rennes maçını hakem Novak Simovic yönetecek. Novak Simovic'in yardımcılıklarını Nikola Djorovic ve Milos Simovic yapacak.

FENERBAHÇE RENNES MAÇI HANGİ KANALDA? Fenerbahçe Rennes maçı Exxen'de canlı olarak ekrana gelecek.

AVRUPA'DA 251. RANDEVU UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. hafta maçında Fransa'nın Rennes takımını konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 251. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 250 müsabakada 93 galibiyet, 54 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 320 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 362 gol gördü.