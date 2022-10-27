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FENERBAHÇE RENNES MAÇI CANLI İZLE! Fenerbahçe Rennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Jorge Jesus'un ilk 11'inde sürpriz tercih!

27.10.2022 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe ile Rennes UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçta Sırbistan Futbol Federasyonundan Novak Simovic düdük çalacak. Simovic'in yardımcılıklarını Nikola Djorovic ve Milos Simovic üstlenecek. Şükrü Saracoğlu Stadyumu'ndaki maç için teknik direktör Jorge Jesus'un nasıl bir 11'le sahada yer alacağı ortaya çıktı. Karşılaşma öncesi 'Fenerbahçe Rennes maçı canlı izle' internette araştırılıyor. Fenerbahçe Rennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. hafta maçında Fransa'nın Rennes takımını konuk edecek. Şükrü Saracoğlu Stadyumu'ndaki karşılaşmada Sırbistan Futbol Federasyonundan Novak Simovic düdük çalacak. Simovic'in yardımcılıklarını ise Nikola Djorovic ve Milos Simovic yapacak. Peki, Fenerbahçe Rennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Karşılaşma için geri sayım sürerken sporseverler 'Fenerbahçe Rennes maçı canlı izle' konu başlığını arama motorlarında sorguluyor.

FENERBAHÇE RENNES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Rennes maçı 27 Ekim 2022 Perşembe günü saat 19:45'te başlayacak. Karşılaşma Şükrü Saraçoğlu Stadyumunda oynanacak.
Fenerbahçe Rennes maçını hakem Novak Simovic yönetecek. Novak Simovic'in yardımcılıklarını Nikola Djorovic ve Milos Simovic yapacak.

FENERBAHÇE RENNES MAÇI HANGİ KANALDA?

FENERBAHÇE RENNES MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Rennes maçı Exxen'de canlı olarak ekrana gelecek.

AVRUPA'DA 251. RANDEVU

AVRUPA'DA 251. RANDEVU
UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. hafta maçında Fransa'nın Rennes takımını konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 251. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 250 müsabakada 93 galibiyet, 54 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 320 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 362 gol gördü.

KUPA 2'DE 133. MAÇ

KUPA 2'DE 133. MAÇ
Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi'nde 133. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, daha önce bu kulvarda oynadığı 132 müsabakada 58 galibiyet, 32 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe rakip filelere 185 gol gönderirken, kalesinde 166 gol gördü. Sarı-lacivertliler, yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ise 78 maça çıktı. Bu müsabakalarda 40 galibiyet, 22 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 113 gol atarken, 75 gol yedi.
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