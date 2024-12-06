Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan çok konuşulacak açıklamalar! "Dursun Özbek adına utandım"

Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho birçok konu hakkında açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Talisca ile ilgili değerlendirme yapan Mourinho, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek için de çarpıcı ifadeler kullandı.
"Fenerbahçe uzun zamandır şampiyon olamıyor çünkü kendisinden daha büyük, daha güçlü bir şeye karşı şeye mücadele ediyor. Aynı zamanda tabii ki de Fenerbahçe'nin de daha iyi olması gereken noktalar var. Bunu herkes için söylüyorum. Hem kulüp içi hem de kulüp dışı için söylüyorum. Birazcık empati olması gerekiyor. İyi ve kötü anlarda denge olması gerekiyor. İşler iyi gitmediği zaman dengesizleşmemesi gerekiyor. Cumartesi günü çok zor bir maç var mesela. Hala derbi maçını konuşmadık. Şu anda dengemizi kaybettiğimiz bir andayız. 3-4 tane maç kazandık. Rakibimizle olan puan farkını düşürdük. Avrupa'da iyi bir yerdeyiz. Sanki kulüp olarak dengemizi kaybettiğimiz bir andayız. Tıpkı Galatasaray'a karşı kaybettiğimiz yine negatif anlamda dengemizi kaybetmiş olduğumuz gibi. Ben 8 şampiyonluk kazandım ama 150 davayla kazanmadım. Hepsinin ortak bir noktası vardı o da camia olarak birlik olmaktı."
"Kariyerimde 8 lig şampiyonluğu elde ettim. Hepsi camia olarak birlik olmanın sonucunda yaşandı. Beşiktaş ile karşı karşıya geleceğiz. Çok kolay bir maç olacakmış gibi bir algı var. Korkmak demeyeyim ancak rakibimize çok saygı duyuyorum ve çok zor bir maç olacağını iyi biliyorum. Çok iyi bir rakibe karşı oynayacağız. Galatasaray'ın 13 puan gerisindeler. Bizim de 10 puan gerimizdeler. İki takımın da bu kadar gerisinde oldukları için şampiyonluk şansları yok diyebilirsiniz ama hiçbir şey olmasa da derbi kazanmak isteyeceklerdir. O yüzden camiaların ayaklarının yere basmasını isterim."
"Yeni hocaları yok, şu an başlarındaki hoca yeni değil. Oyuncuları tanıyor ve geçen sene kupa kazandı. Takımın başına geçen her hoca kendi parmak izini göstermek ister ama bir anda olmaz dolayısıyla eski hocalarının sisteminden çok uzak olmayacaklardır." şeklinde görüş belirtti.
"Çalışmalarımızı yaptık, onların stadında maç izlemeye de gittim. Bu, sizin farklı perspektiften görmenizi sağlıyor. Bizi yenebilecek kaliteye sahip bir takım, topu kazandıklarında çok tehlikeliler. Bizim de onlara karşı sıkıntı yaratabileceğimiz özelliklerimiz var. Potansiyel anlamında benzer takımlar olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'a karşı aldıkları mağlubiyet onlarda psikolojik çöküntüye sebep oldu ve doğru tepkiyi veremediler. Liderle aralarındaki fark olması gerekenden fazla açıldı. O takımın gerçek kimliği Göztepe'ye karşı kaybeden takım diye düşünmüyorum. Ben dengeliyim."
"Maçın belirleyici olduğunu düşünmüyorum ama önemli bir karşılaşma. Beşiktaş'ın, Fenerbahçe ve Galatasaray ile benzer potansiyeli var ancak arada ciddi bir puan farkı oluştu. Aradaki farkı kapamaları onlar için çok zor. Beşiktaş gerçekten çok uzakta dolayısıyla derbide galip gelirlerse bu onları şampiyonluk yarışına sokmayacaktır. Hala çok mesafe var o sebeple derbinin belirleyici olacağını düşünmüyorum. Biz zirveyle aramızdaki puan farkını 3'e indirdik. Derbiyi kaybetsek bile şampiyonluk yarışımız bitmeyecek."
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