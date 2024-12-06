Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan çok konuşulacak açıklamalar! "Dursun Özbek adına utandım"

"FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLAMIYOR ÇÜNKÜ..."

"Fenerbahçe uzun zamandır şampiyon olamıyor çünkü kendisinden daha büyük, daha güçlü bir şeye karşı şeye mücadele ediyor. Aynı zamanda tabii ki de Fenerbahçe'nin de daha iyi olması gereken noktalar var. Bunu herkes için söylüyorum. Hem kulüp içi hem de kulüp dışı için söylüyorum. Birazcık empati olması gerekiyor. İyi ve kötü anlarda denge olması gerekiyor. İşler iyi gitmediği zaman dengesizleşmemesi gerekiyor. Cumartesi günü çok zor bir maç var mesela. Hala derbi maçını konuşmadık. Şu anda dengemizi kaybettiğimiz bir andayız. 3-4 tane maç kazandık. Rakibimizle olan puan farkını düşürdük. Avrupa'da iyi bir yerdeyiz. Sanki kulüp olarak dengemizi kaybettiğimiz bir andayız. Tıpkı Galatasaray'a karşı kaybettiğimiz yine negatif anlamda dengemizi kaybetmiş olduğumuz gibi. Ben 8 şampiyonluk kazandım ama 150 davayla kazanmadım. Hepsinin ortak bir noktası vardı o da camia olarak birlik olmaktı."