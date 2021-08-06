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Fenerbahçe transfer haberleri! Kanarya sonunda yeni golcüsünü buldu

06.08.2021 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski teknik direktör Vitor Pereira ile yeniden anlaşan Fenerbahçe, kadrosunda da değişiklikler yapıyor. İlk hedefine iyi bir golcü almayı koyan sarı-laciverli ekip, Angolalı yıldız için İtalya ile masaya oturdu.

Geçtiğimiz sezon beklentileri karşılayamayan Fenerbahçe, yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekip Başkan Ali Koç önderliğinde öncelikle teknik direktör değişikliği için karar almıştı. Vitor Pereira ile anlaşan Kanarya, şimdi de kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı. Son olarak golcü arayan Fenerbahçe, aradığı ismi buldu.

FENERBAHÇE’YE FORVET GELİYOR

İtalyan basınından sızan habere göre sarı-şacivertli ekip, Angolalı yıldız için, Spezia kulübü ile görüşmelere başladı. Çizme temsilcisiyle 2023’e kadar anlaşması bulunan bu yıldız herkesin çok iyi bildiği 24 yaşındaki golcü M'Bala Nzola. Genç golcü için sarı-lacivertlilerin 4.5 milyon Euro bonservis bedelini gözden çıkardığı iddia edildi.

VEDAT MURİÇ’TEN VAZGEÇİLDİ

VEDAT MURİÇ’TEN VAZGEÇİLDİ
İtalyan Tuttomercato'da da yer alan haberde; sarı-lacivertlilerin uzun süredir peşinde olduğu Vedat Muriç'ten vazgeçip, Nzola'yı kadrosuna katmayı hedeflediği yer aldı. Fenerbhçe’nin kadrosuna katmak istediği bir diğer isim olan Alexander Sörloth’tan da vazgeçildiği söylentiler arasında yer aldı.

ÇAĞATAY KURUKALIP FENERBAHÇE’DE

ÇAĞATAY KURUKALIP FENERBAHÇE’DE
Fenerbahçe, sol beke Kasımpaşa’dan Çağatay Kurukalıp’ı transfer etti. 19 yaşındaki futbolcunun bonservissiz olarak renklerine bağlayan Kanarya, 3 sezonluk anlaşma imzaladı.
4 Şubat 2002'de İstanbul/Gaziosmanpaşa'da dünyaya gelen Çağatay Kurukalıp, futbola Kasımpaşa'da başladı. 2014'te İstanbul ekibine katılan genç sol bek, 2018'de profesyonel oldu ve 3 yıllık sözleşmeye imza attı.
19 yaşındaki oyuncu, Kasımpaşa A takımında Süper Lig'de şans bulamadı. 7 kez Türkiye Kupası'nda forma giyen genç yetenek, alt yaş gruplarının ise değişilmez isimleri arasında yer aldı.
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Anahtar Kelimeler:
Ali Koç Fenerbahçe Futbol Kulübü
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