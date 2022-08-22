Fenerbahçe ve Galatasaray'ın peşinde olduğu Mauro Icardi'den haber var! Teklifi kabul etti...

Galatasaray'da Mauro Icardi şoku yaşanıyor. Seferovic ve Gomis'in yanına bir forvet takviyesi daha yapmak isteyen sarı-kırmızılılara Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan kötü haber geldi. Galatasaray'ın PSG ile anlaşamamasının ardından Wanda Nara masadan kalktı ve yeni takımlarla görüşmeye başladı.

PSG GÖNDERMEK İSTİYOR

PSG'nin kadrosunda kesin olarak düşünmediği Mauro Icardi'nin takımdan ayrılmasına garanti olarak bakılıyor. Yapılan transferlerden sonra formayı unutan Mauro Icardi'nin, forma giymek istediği bir takıma transfer olma isteğinin ardından Fenerbahçe devreye girdi. Bu olayın ardından Icardi'nin menajeri olan Wanda Nara'ya Instagram hesabı üzerinden sarı-lacivertliler mesaj yağdırmaya başladı.

WANDA NARA GÖRÜŞMEYİ KABUL ETTİ!

Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara ile görüşme gerçekleştirmeyi planlayan Fenerbahçeli yetkililer, Mauro Icardi'yi kadrosuna katmak istiyor. Yıllık maaşı yüzünden hiçbir takımın kiralamaya yanaşmadığı Mauro Icardi için sarı-lacivertliler devreye girdi ve PSG ile görüşmek için kolları sıvadı. Wanda Nara'nın da Fenerbahçe ile görüşme teklifini kabul ettiği ve önümüzdeki günlerde görüşme yapılacağı iddia edildi.